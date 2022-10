– A debreceni önkormányzat a gázbeszerzési eljárást ebben az évben is időben elindította, majd szeptember elején szerződött, sajnos viszonylag magas, körülbelül nettó 1600 forint köbméterenkénti ár mellett.

Nem igaz az a sajtóhír, hogy az MVM kivételezne Debrecennel; teljesen szabályos közbeszerzéssel vettünk gázt. Az intézményeink működésének biztonsága nem engedte meg, hogy ezzel a lehetőséggel játszunk!

– hangsúlyozta Papp László polgármester a közgyűlés csütörtöki ülésén, az energiatakarékossági csomag vitájában. Elmondta, hogy a gázbeszerzésre két eljárást is lefolytattak, az elsőre nem is kaptak ajánlatot. Jelenleg az árambeszerzés van folyamatban, ahol az első eljárásban „meglehetősen rémisztő” árajánlatok érkeztek, most egy nyílt eljárás indít a város, remélve hogy „más számok jönnek ki a végén”.

A helyzet nem rózsás, de örülök annak, hogy a város gazdasága a szükséges és elégséges szolgáltatás biztosítása mellett egy viszonylag normális működést tud lehetővé tenni számunkra

– jegyezte meg.