Nettó 935 forintos köbméterenkénti áron szerzi be a földgázt Hajdúszoboszló, az erről szóló előterjesztést október elején fogadta el az önkormányzat képviselő-testülete.

Az előterjesztésben kitértek arra, hogy a korábbi gázszerződésük október elsejével lejárt, azonban egy újabb beszerzés során 1610 forintos köbméterenkénti árral szembesültek. A magas árra hivatkozva azt az eljárást eredménytelennek nyilvánították. Az önkormányzat számára az ilyen jellegű beszerzéseiket bonyolító Sourcing Hungary Kft. – kedvezőbb ár elérése érdekében – azt javasolta, hogy csatlakozzanak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) eljárásához. Ez a szervezet gondoskodik ugyanis a központi költségvetési szervek energiaellátásáról.

A KEF révén kétféle árazással vásárolható földgáz: fix ajánlati áron vagy indexált (értékkövető) képletes áron. Előbbi nem követi a tőzsdei csökkenés-emelkedést, míg utóbbi havi szinten, havi átlagok alapján változik az euró/megawattóra alapú holland tőzsdei gázár (TTF) és a fix kereskedői árrés (spread) összegeként. A gáz árát a tőzsdei mozgásokon túl az euró/forint árfolyama szintén befolyásolja (a forint, sajnos, az utóbbi években rendkívül sokat gyengült).

A hajdúszoboszlói önkormányzat a tanácsadó cég javaslatára az indexált árazást választotta, olvasható az előterjesztésben, miközben azt is írják, hogy a jelenlegi piaci körülmények között a kereskedők fix áras konstrukciókra nem is adnak érvényes ajánlatot (ennek oka a gázár kiszámíthatatlan csapkodása). A cikk elején említett 935 forintos ár tehát a KEF-en keresztül jött, az állam cég a szintén állami tulajdonú MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től vásárolja meg a szükséges mennyiségű a földgázt.

Az év utolsó három hónapjára eső gázszámla nettó 40 millió forinttal haladja meg az önkormányzat által e célra tervezett költséget. A hiányt a 2022-es költségvetés három tételének terhére oldják meg (egy kerékpáros fejlesztés önrészét, előző évi intézményi elvonások többletbevételét és az Erzsébet utcai gyalogoshíd maradványösszegét használva fel).

A földgáz mellett a távhő drágulása is spórolásra kényszeríti az önkormányzatokat, így a hajdúszoboszlóit is. A testületi ülésen elhangzott, hogy jelentős takarékoskodásra lesz szükség, az intézkedések a Járóbeteg-Ellátó Centrumot, a művelődési központot és a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola konyháját érintik majd. A pontos intézkedéseket október 20-i ülésén vitatja meg a testület, addig elkészülnek a szükséges számítások. Várhatóan más módokon is spórol majd a város, a részletek e tárgykörben is hamarosan kiderülnek.

RaL