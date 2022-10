A fürdőváros polgármestere úgy véli, az elismerés részben személyének, részben pedig Hajdúszoboszlónak szól, az viszont látszik, hogy a néhány éve megkezdett munka az utóbbi idők nehézségei ellenére is meghozza a gyümölcsét. Többek között az elismerésről, az energiaválságról és annak lehetséges megoldásairól is szó esett a Czeglédi Gyulával készített interjúban.

Milyen érzéssel vette át az Év polgármestere címet, melyet egy online szavazás alapján ítéltek oda önnek?

Meg sem néztem azt a felületet, ahol szavazni lehetett, bevallom, nem is kampányoltam. Valamikor a nyáron volt a szavazás, néhány nappal a rendezvény előtt szóltak, hogy én nyertem. Meglepődtem, hogy ilyen hamar, hároméves polgármesterkedés után egy ilyen elismerésben részesülhettem.

Mit gondol, a városnak vagy a személyének szól ez a cím?

Szerintem ez a kettő összekapcsolódik, az én nevem van odaírva, de ez csak egy dolog, valójában ezt a város sikerének tekintem. Amikor a településünk nevét kimondják valahol, akkor az engem mindig büszkeséggel tölt el. Akárhova megyek, bemutatkozok, hogy ki vagyok és honnan jöttem, mindig azt látom, hogy az embereknek felcsillan a szemük: van valami kötődésük a városunkhoz, vagy nagyon régen jártak itt, vagy még nem jártak itt, csak hallottak róla. Régóta a turisztikai szakmában vagyok, a Szoboszlóhoz hasonló településeken sokan ismernek, nemcsak a szakmabeliek, hanem a polgármesterek is. Nemcsak akkor találkoztunk, amikor a Fürdőszövetséget vezettem, hanem azon kívül is. Látom, hogy sokan nyomon követik a településvezetői munkásságomat.

A turisztikáról mennyire volt nehéz átállni a városvezetésre? Látjuk azt, hogy a két terület Hajdúszoboszló esetében nem választható el élesen, a fürdőtől nem tud teljesen elszakadni, a polgármester óvó tekintetének a fürdőn is rajta kell lennie.

Ebből a székből már szélesebb perspektívában kell látni. A fürdőnél vezérigazgatóként kellően önzőnek kellett lenni, hiszen sok tekintetben az egy piac, ahol a különböző szereplők jelennek meg. Most egy szélesebb körben kell a koordinációt megteremteni. Szemléltetésként ott a Mátyás király sétány átépítése. Pénteken adjuk át, de emlékszem, amikor elkészült az első terv, akkor az jócskán kiverte a biztosítékot a sétányon működő vállalkozások tulajdonosai és menedzserei körében. Akkor az a döntés született, hogy ezeket a terveket át kell dolgozni, meg kell ismertetni a leginkább érintettekkel, és egyfajta konszenzust kialakítva velük indult el a tervezés. Ez csak egy eleme volt egy olyan koordinációnak, amire azt mondtam, hogy most nem küldöm a városfejlesztési iroda vezetőit, oda nekem kellett személyesen menni. Visszatérve általánosságban a kérdésre, azért nyilvánvaló, hogy a turizmus még nagyon sokáig meghatározó lesz Hajdúszoboszló életében. Ezzel együtt sokkal szélesebb körben kell már a városra tekinteni, nemcsak a turizmusra, hanem a többi ágazatra, a többi iparágra is koncentrálnunk kell. Be van adva egy pályázatunk egy olyan ipari övezet kialakítására, mely a város jellegéhez igazodik, és nem zavarja azt. Szeretnénk a turizmust is továbbfejleszteni, ilyen típusú pályázatunk is bírálat alatt van. Ezen túlmenően nyilván az alapszolgáltatásokkal is foglalkozunk, a bölcsődét bővítjük, a bölcsődének a konyháját felújítottuk, óvodáinkban két energetikai fejlesztést hajtunk végre, és egy óvodának a teljes körű felújítása és bővítése is megtörténik. A közszolgáltatás kötelező feladata az önkormányzatnak, ennek legalább úgy meg kell felelni, mint mondjuk egy turisztikai fejlesztésnek. Már vannak nyertes pályázataink, most megindult ezeknek a végrehajtása, kiviteli tervek készítése, és reményeink szerint tavasszal megindul a tényleges beruházás.

Czeglédi Gyulát választották az Év polgármesterének

Forrás: Tóth Imre

Az energiaválság mellett sem mehetünk el szó nélkül. Miként hat ez a város életére?

Az biztos, hogy a mostani krízisnek van haszna is: erőteljesen elmozdítja az egész társadalmat, részben a takarékosság irányába, másrészről a megújuló energiáknak a felkarolása és azoknak a fejlesztése irányába. Az energiaválság több tekintetben arra sarkall bennünket, hogy ezeket a típusú fejlesztéseket felgyorsítsuk, amennyire csak lehet. A szeptemberi testületi ülésen úgy döntöttünk, hogy 24 darab – végül 28 darab – klímaberendezést vásárolunk az óvodáinknak, ahol régi típusú konvektorok vannak. Amíg 95 forint volt egy köbméter gáz, nagyon senkit nem érdekelt, hogy mivel történik a fűtés. Van egy-két olyan intézményünk, létesítményünk, ahol bűn lenne a mai 935 forintos gázáron bekapcsolni a kazánokat. A tartalékunkat felhasználva elkülönítettünk 15 millió forintot, amiből a klímabeszerelések október végére meglesznek, hiszen áramunk jövő év végéig harminc forintért van. Valószínűleg a legnagyobb hidegben lesz olyan, amikor majd gázzal is rá kell segíteni a fűtésre.

Mi a helyzet a fürdővel?

A megújuló energiában a fürdő nagyon jól el van látva, a fürdő önfenntartó. A termálvíz egy vízgázelegy, amiből a gáz kicsapatódik, majd azt lehűtik, ez bemegy egy gázmotoros erőműbe, ott hőenergiát és elektromos energiát állít elő. Mindezek mellett az Aqua-palace-ban van egy hőcserélő és egy hőszivattyús rendszer, ami a forró víznek és az elfolyó víznek a hőenergiáját leveszi. Ez egy olyan komplex rendszer, hogy nemcsak a palace-t, hanem a gyógyfürdőt is képes ellátni. A fürdő ebben az energetikai önfenntartásban nyitva tud maradni, a szálláshelyek pedig eldöntik, hogyan tovább. Egyébként mindenki, aki nyitva szokott lenni, úgy nyilatkozott, hogy nyitva akar lenni, lesz egy-két karbantartás, azokat januárra tették.

Összességében mi azt látjuk, hogy a turizmus nem fog megállni. Reméljük, hogy azok az emberek, akiknek a SZÉP-kártyáján ott van az a 100 milliárd forint, ők elindulnak és el is akarják költeni ezt a pénzt május 31-ig.

A fürdőben ezek szerint jól bevált a geotermális fűtés. Van lehetőség arra, hogy bizonyos középületek fenntartását is a termálvíz felhasználásával oldják meg?

Hetek óta gondolkozok ezen. Korábban voltak ilyen kísérletek, születtek tanulmányok. A városnak volt egy szerződése egy céggel, amely több nagyvárosban is csinált geotermális erőművet. Én nem voltam képviselő akkor, amikor a város kötötte ezt a szerződést ezzel a céggel, azonban valahogy megszűnt ez a szerződés. A kutakra, amelyeket a fürdő használ, azokra szükség van ott, azokban nincs több tartalék. A fürdő gyógyászati célra veszi ki a termálvizet, és azt el lehet folyatni, de úgy tudom, ha valaki energetikai célra veszi ki, akkor kötelező visszasajtolni. Ezek a technológiák nagyon nehezen megoldhatók, mindenesetre az elmúlt hetekben nekem is ott motoszkál az agyamban, hogyan lehetne felhasználni a geotermális energiát a középületek fenntartásában. A következő időszakban valószínűleg forrásokat lehet majd találni erre, keressük a lehetőségeket.

A Csontos utcán túl, a Déli legelőn van egy kiváló kutunk gyönyörű, tiszta gyógyvízzel. Az a kérdés, hogy lehet annak az energiáját ide behozni, mivel az a kút két és fél – három kilométerre van akár a belvárostól, akár a hőközponttól. De ha jó finanszírozás van, akár azt is mondhatjuk, hogy a távfőközpont udvarán fúrunk egy új kutat, és helyben le lehetne venni az energiát.

Polgármesterségének eddigi három évére a Covid, az orosz–ukrán háború és az energiaválság is rányomta bélyegét. Mindezek ellenére sikerült a programjában kitűzött terveket elindítani, egy részét megvalósítani?

Azt látom, hogy minden megmozdult, ami megmozdítható volt. Már azt is eredménynek tartom, hogy a multifunkcionális csarnok ügyében elindult a folyamat, egy tanulmány megszületett, és egy bizonyos szintig a tervezés is eljutott. Ugyanez a 4-es számú főút esetében. Én azt ígértem, hogy kezdeményezem a 4-es 2x2 sávosítását, tavalyi hír, hogy megindult a tervezés. A nagy dolgoknál most türelemre van szükség. Azt ígértük, hogy nyitottak leszünk, hogy igyekszünk a városban felmerülő kisebb-nagyobb problémákra is válaszokat adni, ezek folyamatban vannak, időarányosan teljesülnek. Nem vagyunk még a ciklus végén, a jövő évben amellett, hogy kiemelt szerepe lesz a TOP pluszos pályázatok kivitelezésének, a lakókörnyezetben mutatkozó hibákra kell sokkal nagyobb figyelmet fordítani, ezekben van mit javítani. A körzetbejárások során látszik, hogy a város nincs rossz állapotban, az útjaink jók, sokszor azt kell mondanom, hogy alaptalanul türelmetlenek az emberek, de tény, hogy vannak komoly nehézségeink, ezek sajnos nem rajtunk múlnak. Látszik, hogy a TOP Plusz pályázatainál is az útépítés a legnagyobb tétel. Tehermentesíteni szeretnénk a belvárost a Nyugati sor megépítésével, de a Hóvirág és a Kígyó utca felújítása is prioritást élvez. A járdák sok helyen tönkrementek, ezen a téren van még teendő. Igyekszünk a város köztisztaságára, zöldítésére is figyelmet fordítani, ezekben is van még tennivaló. Azt gondolom, jó erős közepén járunk a célkitűzéseink megvalósításának, szerintem nem sok olyan feladat lesz, ami elmarad ebben a ciklusban. Nyilván szeretnénk a munkát továbbvinni, nagyon elégedett vagyok a képviselőtársaimmal, azt látom, hogy ők is felelősségteljesen teszik a dolgukat.

Kiss Dóra