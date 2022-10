– A földgázbeszerzés ára mozog, és úgy tűnik, szeptemberben igen rossz pillanatban vásároltunk. Egyes tőzsdéken már 70 százalékkal is lehet olcsóbban venni a gázt bizonyos időszakokra. Van-e lehetősége a városnak újratárgyalni a szerződést, hogy valamilyen engedményt érjen el? – kérdezte Vaszkó Imre (DK) a csütörtöki közgyűlésen az energiatakarékossági csomag vitájában, reagálva Papp László polgármester szavaira, aki elmondta, hogy a debreceni önkormányzat a gázbeszerzésre szeptember elején szerződött viszonylag magas ár mellett.

Szűcs László, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának vezetője azt válaszolta, hogy a jogszabályok szerint szeptember végéig kell jelenteni az önkormányzatoknak az Energiahivatal felé a gázszolgáltatót, vagyis a közbeszerzési eljárásban muszáj volt eredményt hirdetni, már csak az ellátásbiztonságot is szem előtt tartva. A módosítás jogi lehetőségét vizsgálják. Megjegyezte, hogy a tőzsdei ár nem feleltethető meg a fogyasztóinak, utóbbi egy nagyon bonyolult árképzéssel jön létre.

Mándi László (Momentum) arról érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő, megtakarításra kiszámolt összegek milyen időszakra vannak vetítve. Papp László elmondta, bár sok a bizonytalansági tényező, a jelenleg aktuális árból kiindulva tudnak kalkulálni. Ez alapján 2023 egészére vonatkozóan 10 milliárd forintos energia-többletköltsége lenne az önkormányzatnak, ezt szeretnék – szintén egész évre vonatkozóan – 4,2 milliárdra leszorítani. A 2023 április 15-ig szóló korlátozások révén április közepéig mintegy 2 milliárd forinttal nő a város üzemeltetési költsége. Már a 2022. évet is érinti a magas energiaár, mintegy 900 millió forinttal költ a város többet idén, mint amit év elején a költségvetésbe betervezett, ezt is ki kell gazdálkodni még. – Ha a most zajló villamosenergia-beszerzésnél extrém magas árak jönnek be, akkor megfontoljuk, hogy csak fél évre szerződünk – tette hozzá.