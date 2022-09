– Az nem történhet meg, hogy szállodákat zárjanak be a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt – jelentették ki egyöntetűen a megkérdezett szállodaigazgatók, idegenforgalmi szakemberek. Abban is megegyezett a véleményük, hogy ki-ki a maga szállodájában felújításokkal, korszerűsítésekkel, azoknak a legoptimálisabb időpontban történő elvégzésével igyekeznek kezelni a következő hónapok történéseit.

Annál is inkább, mert egy bezárt hotel újranyitása nem kevés költséggel járó macerás procedúra. Nem beszélve az esetleges szálláshely visszaminősítés (szezonális szálloda címet kap) miatti presztízsvesztésről.

Szállodajáró utunkat hol máshol, mint Hajdúszoboszlón kezdtük. Annál is inkább, mert az év első nyolc hónapjában az országban a hajdú-bihari fürdőváros büszkélkedhetett a legtöbb vendéggel. Márkus Sándornál, a Hajdúszoboszlói Vendéglátói Egyesület elnöke ajtaján kopogtattunk.

Ahhoz, hogy a problémát jobban megértsük, mondandóját azzal kezdte, hogy egyelőre nem tudják, mi vár a szoboszlói szállodákra, mert még nem kapták meg a szolgáltatások várható árait. És a kérdésünkre a választ, miszerint hogyan tervezik átvészelni a megemelkedett energiaárak okán megdráguló következő hónapokat, nem feltétlenül a szállodaigazgatók hatásköre eldönteni. Erről a tulajdonosok hozhatnak döntést, a szállodaigazgatók azonban tehetnek javaslatokat.

– Az országos szállodaszövetség lobbizik annak érdekében, hogy az áram és a gáz áfáját a jelenlegi 27 százalékról vigyék le 5 százalékra. Az államot nem éri kár, hiszen a gáz ára minimum ötszörösére emelkedett. Javaslatunkra eddig nem érkezett válasz – kezdte az országos lehetőségekkel Márkus Sándor, aki kedvező körülményként értékelte az eddigi enyhe szeptemberi időt. – Szerencsére nem rontott ránk eddig az idő. De hogy mit hoz később, nem tudni. Keressük a túlélés lehetőségeit. Például a gázfűtést igyekszünk kiváltani napelemekkel, napkollektorokkal, hőszivattyúval, esetleg elektromos fűtésre átállni. Ezeket felváltva lehetne használni, attól függően, hogy melyik a gazdaságosabb. Az, hogy bezárjunk szállodát, kizárt, és ami szolgáltatásként meghirdetünk, azok mindegyikét használni is fogjuk. Enélkül nem megy az üzlet, hiszen ha a vendég nem kapja meg a szolgáltatásokat, sérül az ő és a mi érdekünk is. Hajdúszoboszlón egyébként a szállodák és a gyógyfürdő tökéletesen egymásra utalt egységet képviselnek. Mert ha mi bezárunk, nem lesz vendég. Gondoljunk csak a covid-időszakra, amikor bezárt a gyógyfürdő, két nap múlva a szállodák is kiürültek. Az most teljesen mindegy, hogy az ajtót kívülről vagy belülről zárjuk be. Tehát annyit érnek a szállodák, amennyit a fürdő enged, és annyit ér a fürdő, amilyen kapacitással mennek a szállodák. A bezárást tehát nem engedhetjük meg magunknak, a legvégsőkig kitartunk – jelentette ki határozottan az egyesületi elnök, aki egyben szállodaigazgató is. Ebben a minőségében elmondta, hogy a cégcsoportja szoboszlói zászlóshajója, a Hotel Aurum, az ott már tervezett korszerűsítéseket akkor végzik el, amikor a legkisebb vendégforgalom várható, tehát november 1. és december 20. között.

– A mostani válságra a megoldás az lenne, ha a háborús felek megkötnék a békét, akkor 2-3 hónap alatt visszaállna a „békeidők” állapota. Ellenkező esetben nem lehet tudni, mi lesz a koronavírus által kivéreztetett iparágunkkal. Az az állapot, ami most következik, hosszútávon nem fenntartható – zárta gondolatait Márkus Sándor.

Fejlesztenek az olcsóbb üzemeltetés érdekében

A Nagyerdő legpatinásabb szállodájában is érdeklődtünk a következő hónapok nyitvatartása felől. Márics József, a Hotel Divinus igazgatója azzal kezdte tájékoztatását, hogy áremelés biztosan lesz, hiszen megváltozott a piaci környezet. Ebbe beletartozik a belvárosban megnyílt új szálloda, továbbá alábbhagyni látszik az utazási kedv a nyár végével.

– Ezek intő jelek, amelyekre érdemes készülni – jelentette ki. – A következő hónapok szállodánk modernizálásának jegyében telnek el. És ebbe nem csak a szobák, az étterem, a wellness rész tartozik majd bele, hanem előrehozzuk a tervezett energetikai korszerűsítést is. Napelemeket szerelünk fel, hőszivattyúkat üzemelünk be az energetikai hatékonyságunk, az olcsóbb üzemeltetés érdekében. Bezárást, szolgáltatásaink csökkentését mi sem tervezzük. Csupán az éppen felújítás alatt lévő részlegeink működése szünetel majd átmenetileg. De ezeket a szolgáltatásokat is el tudják érni a vendégek, hiszen a szomszédságunkban van például a debreceni élményfürdő. Ugyanakkor az őszi és a téli időszakban számítunk a konferenciaturizmusra is – fogalmazott.

Van, ahol már kevesebben dolgoznak

– Bár megtehetnénk, hiszen kétemeletes a szállodánk, nem tervezünk emeletlezárást a télen. Megtartunk minden szolgáltatást, az éttermet, a wellnesst is, igaz, a dolgozók létszámát már csökkentenünk kellett –mondta Oláh Zoltán, a hajdúnánási Hotel Medián menedzsere. – Azt még nem tudjuk, hogy az energiaár-emelés milyen számokat hoz majd ki, továbbá azt sem, hogy a vendégek hogyan tolerálják majd az új helyzetet. Hallom kollégáimtól, hogy több helyen árat csökkentettek a szállodák, hogy nyomottabb árakkal csábítsák oda a vendégeket. Ők így próbálják minimalizálni a veszteséget. Mi még az árcsökkentéssel nem éltünk, de természetesen ezt a lehetőséget is mérlegeljük. Az, hogy bezárjunk, mindenképpen szeretnénk elkerülni, hiszen az újranyitás nem kevés költséggel és adminisztrációval jár – zárta szavait.

