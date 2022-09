A fűtési szezon közeledte nemcsak a háztartásokban, hanem a kulturális-, szórakozóhelyeknek és más, kikapcsolódásra szolgáló közösségi tereknek is fejtörést okoz. Pénteken a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. lapunkat arról tájékoztatta, hogy gáz-és árambeszerzés-ügyben sikeres közbeszerzést folytattak, így megkezdődött a következő év pénzügyi tervezése.

A Hajdú Online megkereste az önkormányzatot, egyelőre azonban nem tudnak választ adni arra, hogyan alakul a színház, a Kölcsey Központ, a Déri Múzeum vagy az Apolló mozi nyitva tartása az előttünk álló hideg hónapokban. Hasonló választ kaptunk a Debreceni Sportcentrumtól is, csütörtöki közleményükben azt írták: folyamatban van a létesítményeik energiafelhasználásának, továbbá a felhasználást érintő költségcsökkentési és beruházási lehetőségek részletes vizsgálata.

Találtunk viszont több olyan népszerű helyet is, ahol már körvonalazódtak a tervek a következő hónapokra.

Támogatás, átszervezés

Végh Veronika (bélelt) kesztyűt húz a színházáért a kihívásokkal szemben, ahogy lapunknak fogalmazott: – A végsőkig kitartunk, nem zárjuk be a színházat, továbbra is a közönségünk a legfontosabb – mondta. A Páholy Lakásszínház háziasszonyát megkérdeztük arról is, hogyan ravaszkodják ki a rezsiemelést. A színházak és más színművészek is csökkentik a tiszteletdíjukat, a nézők pedig felajánlásokkal segítik, hogy ki tudja kalkulálni a rezsit.

A Páholyban legutóbb Racine Phaedrájának adaptációját mutatták be

Forrás: Napló-archív



– A színházunk célja, hogy elsősorban a színházlátogatók lelkét tápláljuk – összegzett. A fűtésszezonban nem működik majd iroda a Páholyban, a belvárosi lakásszínházat kizárólag az előadások idejére fűtik majd fel. Más a helyzet a Böszörményi úti campuson működő Odeonban, ahol a tanítási időben délelőttönként egyetemi oktatás zajlik, így ezen a játszóhelyen – míg a Debreceni Egyetem jelenléti oktatása biztosítva van – minden a megszokottak szerint folytatódik.

Nyitott kapuk, fűtött helyiségek

A Faraktár utcai VOKE Egyetértés Művelődési Központ rendszeresen ad otthont gálaműsoroknak, tereikben táncpróbák, kiállítások és más foglalkozások mellett az Őszi Színházi Esték programsorozata öt produkcióval várja a színházszerető debrecenieket. Mint Kardos Ilona tagintézmény-vezető kérdésünkre elmondta, az eddig megszokott komfortban. Hangsúlyozta, hogy a rezsiárak körüli bizonytalanságban a VOKE sem kivétel, jelen állás szerint azonban sem a hőfokon, sem a szolgáltatásaikon nem kell csökkenteniük. Az intézményt működtető Grampet Debreceni Vagongyár Kft. kétéves szerződése rögzíti a gázárakat, így az a négyszeresére ugró áramár ellenére sem veszélyezteti a központ működését – egyelőre.

A vendég az első

A debreceniek leglátogatottabb belvárosi szórakozóhelye, a Roncsbár üzletvezetői sem állnak tétlenül a nehézségek előtt. Bernáth Csaba kérdésünkre elmondta, hogy a kapunyitást néhány napra 14 órára módosították a korábbi délelőtt 11 helyett, de odafigyelnek arra is, hogy csak a szükséges készülékek üzemeljenek.

Bernáth Csaba a Roncsbárban

Forrás: Napló-archív



– A legfontosabb szempont, hogy meg tudjuk tartani a Roncsbár teljes közönségét, számukra változatlan minőséget tudjunk biztosítani úgy, hogy közben ne terheljük rájuk a rezsiemelés miatti terheket – összegzett. Felkészültek arra is, hogy a több száz négyzetméteres kültéri rész felfűtése, fenntartása mellett csak olyan eseményeket szervezzenek a jövőben, ami sokakat érdekelhet, a szeptembertől december végéig leszervezett programokon nem változtatnak a szervezők. Lelkesen és kreatívan: Bernáth Csaba így címkézi a romkocsma nehézségek okozta újragondolását.

Csak az ár változik

Nem kell hidegben edzeniük azoknak sem, akik a megyeszékhely egyik leglátogatottabb, a Malomparkban működő konditermébe járnak. Tóth Csabáné üzletvezető elmondta, hogy az infláció miatt náluk is elkerülhetetlen némi áremelés (mivel az eddigi, körülbelül 800 ezer forintos havi rezsi 2,4 millióra emelkedett ebben a hónapban), így viszont a szolgáltatásokból, a nyitvatartásból és a komfortérzetből sem engednek a tervek szerint. Hozzáfűzte, hogy némi áremelést kénytelenek meglépni, de igyekeznek kímélni a látogatók pénztárcáját annak ellenére, hogy a vállalkozás bevétele még mindig nem érte el a Covid előtti szintet.

Sokan a számokra várnak

– Akkor tudunk felelősséggel dönteni bármilyen lépés bevezetéséről, ha már számszerűen látjuk a változásokat a költségeinkben – tudatta lapunkkal a debreceni Hangyaboly Játszóház tulajdonosa, de hasonlóan reagált több vendéglátó- és szálláshely üzletvezetője is.

SZD