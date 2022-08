Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nkft. ügyvezetője, Póser Zoltán 2022. augusztus 31. napjával lemondott az ügyvezetői tisztségéről, s egyidejűleg kezdeményezte a munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Emiatt a városi képviselő-testület várhatóan új ügyvezetőt választ a szervezet élére.

EU-s projektek, befektetések

A Kölcsey Központ Görömbei András termében, csütörtökön 9 órakor kezdődő közgyűlés ezzel foglalkozó előterjesztése azt javasolja, hogy a társaság taggyűlése új ügyvezetőnek 2022. szeptember 1. napjával Pécskay Zoltán Zsigmondot válassza meg ötéves, határozott időtartamra. A szakember munkaviszony keretében látná el az ügyvezetői feladatokat azzal, hogy az alapbére havi bruttó másfél millió forint lenne.

Pécskay Zoltán Zsigmond közgazdászként végzett a Debreceni Egyetemen, majd több mint 10 évig könyvvizsgálattal, valamint európai uniós pályázatokkal, projektmenedzsmenttel foglalkozott. Az EDC Debrecen Nonprofit Kft.-ben 2017 óta dolgozik, 2019-től pénzügyi és operatív vezetőként, 2020 júniusától pedig gazdaságfejlesztési csoportvezetőként, melynek keretében elsősorban befektetésösztönzési feladatokkal, valamint külföldi befektetők Debrecen városát érintő helyszínkeresési projektjeinek koordinálásával foglalkozik.

A testületi ülés munkaanyaga kitér arra is, hogy

Póser Zoltán a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségéről is lemondott 2022. augusztus 31. napjával, s egyidejűleg kezdeményezte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Emiatt az előterjesztés azt javasolja, hogy a társaság új ügyvezetője 2022. szeptember 1. napjával öt év időtartamra Kun Ferenc Csaba legyen azzal, hogy tevékenységét munkaviszony keretében látná el, az alapbére pedig neki is havi bruttó másfél millió forint legyen.

Bennfentes szakember

Kun Ferenc Csabáról azt is közlik, hogy másfél évtizedes banki, finanszírozási tapasztalattal rendelkező, közgazdász végzettségű szakember, aki a DIF Kft. középvezető pozíciójában dolgozik 2019 óta. Felelősségi körébe tartoznak a vállalat gazdasági ügyein felül a DIF Kft. által menedzselt projektek pénzügyei is, beleértve a projektköltségvetések tervezését, a szükséges kormány-előterjesztések előkészítését és a megvalósítás nyomon követését is. Munkaköri feladatain túl 2022 tavaszától ellátja az ügyvezető helyettesítését is, ugyanakkor részt vett a KKV Program kidolgozásában, megvalósításában.

A képviselő-testület a tervek szerint arról is szavaz, hogy ki legyen az egészségügyi és szociális bizottság nem képviselő tagja. Erre azért van szükség, mert az érintett Varga-Borbély Ágnes 2022. július 14. napjával a bizottsági tagságáról lemondott, mégpedig összeférhetetlenségi okból. Helyette várhatóan Sánta Jánost választja meg a grémium a bizottsági tisztségre.

VA