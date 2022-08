A Bocskai István utca 2. szám alatti ingatlanon új, összesen nettó 112 négyzetméter alapterületű mini bölcsőde épületet és ahhoz tartozó kerti tárolót, kerti gyermek WC-t szeretne építeni az önkormányzat.

Az ingatlanon jelenleg egy óvoda és a hozzá tartozó kiszolgáló melléképületek foglalnak helyet. A tervezett új bölcsődeépületben egy csoportszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek lennének: átadó-öltöztető, WC-mosdó-biliztető-pólyázó, játszó udvar és melegítő konyha. A dolgozóknak öltöző, WC, zuhanyzó készülne, a szülők részére akadálymentes WC és az előtérben babakocsi tároló hely lenne biztosítva.

Az elkészült tervek alapján az épület hagyományos falazott szerkezetű, magastetős, fafödémes, cserépfedésű; megjelenésében és telepítésében illeszkedik a környezethez. A létesítmény parkolóhely igénye egy magánúton szilárd burkolatú 9 darab parkolóhelyekkel tervezett, ebből egy akadálymentes. Az ingatlan rendelkezik vízbekötéssel, az új épületrész földárokba fektetett vízbekötést kap. A bölcsőde épületében keletkező szennyvizet az ingatlanon meglévő szennyvízhálózatba gravitációsan szükséges vezetni. A fűtést újonnan beépített kondenzációs gázkazán fedezi. A kazán külső hőmérséklet alapján vezérelt. A kazánkörbe mágneses iszapleválasztó beépítése is szükséges. A hőleadók acéllemez lapradiátorok. Termosztatikus radiátorszelepeket és visszatérő radiátorszabályozó szelepeket is kell telepíteni. A létesítmény a meglévő utcai közműről kap földgázt.

Az első eljárást 2021. július 29-én indították, majd szeptember 6-án visszavonták. 2021. december elsején újra közzétették a felhívást a kivitelező kiválasztására, majd a határidőt többször módosították. Most, augusztus 4-én azt közölték, hogy bár három ajánlat is érkezett, a közbeszerzés eredménytelen volt, ennek oka, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Az önkormányzat számítási hiba javítására hívta fel mindhárom céget, de ennek egyik ajánlattevő sem tett eleget – áll a Közbeszerzési Értesítőben.

