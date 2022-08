Kihirdették az egyetemi felvételi ponthatárokat, ami az örömmámor mellett egy régóta létező folyamatot is beindított: a kollégiumi férőhelyeken túl az albérletek után is hatalmas hajsza indult.

A debreceni albérletárak ráadásul eleve az eget verik, így aki fiatal hallgatóként egyedül vagy lakótársakkal szeretne élni, annak gyorsan kell cselekednie.

A jelenlegi helyzetről és az albérletpiac közeljövőjéről Kerekes József ingatlanszakértőt kérdeztük.

Mint mondta, a tavalyi évhez képest is viszonylag nagyot nőttek az idei albérletárak. Ennek több oka is van. – Tavaly a Covid utáni első normális év volt, és sokan nem emeltek nagyot az albérletárakon. Ebben az évben ez változott, akár 30-50 százalékos emelkedést is tapasztalhatunk egyes ingatlanok esetén. Kevés elérhető lakás van ugyanis a piacon a kereslethez képest. A befektetők számára sem kielégítő a kínálat, és így nincs annyi befektetési célból történő vásárlás, mint korábban.

A bérlőknél is megfigyelhető egy új tendencia. Nem akarnak költözni, miután találtak 1-2 éve maguknak egy – az igényeiknek nem feltétlenül megfelelő, de viszonylag olcsó – albérletet. A magasabb árak miatt inkább nem változtatnak, maradnak a helyükön. Ezáltal a piacon a lakások sem jelennek meg, a kínálat tehát kisebb lesz.

Ráadásul nincs elég új építésű vagy befektetési céllal vásárolt ingatlan sem, amit kiadnának. – Sok lakás még nem készült el, vagy felújítás alatt áll, így lesz még némi utánpótlás, de az elmúlt évek alapján – jellemzően az év ezen időszakára – már nagyobb kínálatnak kellene rendelkezésre állnia bérelhető lakóingatlanokból – fogalmazott Kerekes József.

Ami van, gyorsan elmegy

A szakember úgy fogalmazott, az erős keresleti piacon a kevés ingatlan miatt magas ár képződik. – 100-110 ezer forint alatt alig talál az ember legalább másfél szobás, modernebb kiadó lakást. A rezsiárak miatt a korszerűsített lakások népszerűbbé váltak, válnak. Egy kisebb réteg persze – akiknek megvan a megfelelő financiális háttere – inkább a vásárlás mellett dönt. Július végén, a ponthatár kihirdetése után erről szokott szólni a piac – emelte ki, hozzátéve, az itt tanuló külföldi hallgatók egy kis százaléka szintén így keres ingatlant magának. – Aki megfelelő fedezettel bírt, már az elmúlt időszakban is aktív volt vásárlói oldalról, és a kedvezményes (támogatott) hiteleket is igénybe vette. A piaci kamatok azóta azonban megemelkedtek, így ez a folyamat lelassult.

Hozzáteszem, a frekventált helyeken az eladó lakások száma így is limitált, és ami van, azt is gyorsan elviszik. Az egyetemi kezdés előtt az intézményhez közeli, 35-40 millió forintos, másfél szobás panelházak is elkelnek pár nap alatt

– fejtette ki. Mint mondta, a befektetők egy része jelenleg kivár, aki azonban a pénzét nem szeretné bankban tartani, az most is aktívan keres.

Lakótárssal „egyszerűbb”

– Most kifejezetten nehéz lesz az albérletkeresés, főleg a szeptember után érkezőknek. Lehetnek olyan helyzetek, hogy nem találnak számukra kedvező ingatlant. A Covidban láttuk először – mint gyors reagálású költségoptimalizálást –, hogy akik korábban egyedül béreltek, inkább összeköltöztek másokkal, hogy csökkentsék a költségeiket. Ez azonban bizonyos kompromisszumokkal jár, és sokszor szétköltözés lehet a vége.

A szakember hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a megemelkedett bérleti árak ellenére is folyamatosan veszik bérbe a lakásokat, hiszen, ahogy a mondás tartja, „lakni mindig kell valahol.”

– Nem beszélve arról, hogy hány ember fog betelepülni a nagyobb cégekhez a következő 2-3 évben. Az elérhető lakásszám pedig csak kis mértékben fog nőni, mert a fejlesztők kevesebb beruházást indítanak, bizonytalanabbnak érzik a piacot, így lelassul az építőipar.

Megkockáztatom, hogy augusztus-szeptemberben Debrecen történetének eddigi legmagasabb árai lesznek – főleg a magasabb kategóriás kiadó lakások piacán – bérbeadás szempontjából, mert elértük a városunkban lakhatást keresők számának egyik legmagasabb szintjét, amit a kínálat egész egyszerűen nem tudott lekövetni

– összegezte.

PSZ