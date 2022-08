Mondhatni, dübörög a munka Ebesen, hiszen több beruházás is zajlik jelenleg a községben. Egyebek mellett ingatlanok, utak épülnek és újulnak meg több száz millió forint támogatásból és az önkormányzat saját költségvetéséből is. A munkálatok aktualitásairól Szabóné Karsai Mária polgármestert kérdeztük.

– Lakossági kérésre indult el az Óvoda utca mart aszfalttal való felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló szikkasztóárkok kialakítása. A munkálatok felét 4 millió 800 ezer forinttal az önkormányzat saját költségvetéséből vállalta, míg a fennmaradó összeghez a lakosok ingatlanonként 341 ezer 600 forinttal járultak hozzá – ismertette a településvezető. Ennek a munkálatai szinte teljesen elkészültek, minimális feladat van már csak a szikkasztóárkokkal. Korábban szilárd burkolatot kapott a Széchenyi utca is teljes hosszában, 5 méter szélességben. Erre 20 millió forint támogatást kapott a helyhatóság. A teljes beruházás 55 millió forint volt, amely a csapadékvíz-elvezetés megoldását is magában foglalta. A Gázláng utcában júliusban kezdődött a kivitelezés, ott 5,3 méter szélességben és 605 méter hosszan újul meg az út, továbbá a Hunyadi és a Szobosz­lói utcák közötti szakasz páros oldalán járda is épül. A Magyar falu programban (MFP) erre 38 milliót kapott az önkormányzat, a teljes kivitelezés 49 millió 200 ezer forint. Várhatóan augusztus végére el is készül.

Zúzottköves burkolatmegerősítést kap a Piac dűlőút egy része és a templomdombhoz vezető út mintegy 3100 méteren. A kivitelezést egy hajdúböszörményi vállalkozás végzi nettó 173 millió forint értékben.

A templomdombnál szeretnénk a későbbiekben turisztikai látványosságot kialakítani. A mostani fejlesztéssel a megközelítését könnyítjük meg

– emelte ki a polgármester. A Piac dűlőút felújításának indoka a külterületi lakott tanyák jobb megközelítését szolgálja majd. Mindezeken felül 5 millió forint MFP-támogatásból szereztek be egy utcai seprűgépet, illetve több közterületi karbantartó kisgépet is.

Szabóné Karsai Mária, Ebes polgármestere

Forrás: Napló-archív

Korszerűsödő intézmények településszerte

Korábban 261 millió forint támogatást nyert Ebes a helyi óvoda két csoportszobával való bővítésére. Szabóné Karsai Mária kérdésünkre elmondta: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik. – A legkedvezőbb ajánlat is magasabb a rendelkezésre álló támogatási összegnél. A képviselő-testület dönt majd arról, hogy a hiányzó fedezetet saját költségvetésből biztosítjuk-e – tudtuk meg. A tervek szerint 225 férőhelyesre bővül az intézmény, amely 2023 szeptemberétől fogadhatja majd a gyerekeket.

Folyamatban van a temető épületének fejlesztése is: a szárnyfalak utólagos vízszigetelést kapnak, a homlokzati falakat újrafestik, valamint korszerűsítik a lift gépészetét és elektromos rendszerét. Erre 14 millió forint MFP-támogatást fordít az önkormányzat, a munkálatok pedig szeptember végére be is fejeződnek az előzetes tervek szerint.

– Két beruházásunk zajlik a Rákóczi utcán. A 15. szám alatti szolgálati lakást korszerűsítjük, míg a 16. szám alatti orvosi rendelőn cseréljük a tetőfedést, továbbá mindkét épület köré új kerítést építünk. Várhatóan jövő év április végéig készülnek el – ismertette a polgármester. A két beruházás össz­költsége 68 millió forint, melyből 42 millió forint pályázati forrás.

Mintegy 12 millió 400 ezer forintból fejlesztik a helyi múzeum és könyvtár épületét. Itt egyebek mellett komplett belső festést, laminált padlóburkolatot kap az ingatlan, valamint korszerűsítik a vizesblokkok szellőzőrendszerét; teakonyhát alakítanak ki, korszerűsítik az elektromos hálózatot, új kazánt és klímát építenek be. A felújítás alatt időszakosan szünetelhet az intézmény működése, erről a lakosságot külön értesíteni fogják.

Elindult a szolgáltatóház építése is

– Az Arany Oroszlán Étterem és Panzió konyhája látja el a gyermekétkeztetést és az idősek otthonát. Mintegy 500 főre főznek. Ennek az épületnek az erősáramú elektromos hálózatát korszerűsítjük és bővítjük, mivel a mostani igényekhez képest elavult és alulméretezett. Továbbá az épület előtti közterületen a nyitott teraszok burkolatának felújítását is elvégezzük, amely augusztus közepére el is készül – osztotta meg a polgármester. Mindezek mellett júniusban elindultak a szolgáltatóház és községgondnokság kivitelezésének munkálatai. Ez egy 660 millió forintos beruházás, amelyet saját költségvetéséből végez az önkormányzat a település központjában. A beruházás eredményeként többféle szolgáltatót befogadó komplexumot hoznak létre, amely egyebek mellett hozzájárul a helyi munkalehetőségek bővüléséhez, valamint a község kötelező feladatellátása minőségének javulásához.

Bővítik majd az iskolát is

Szabóné Karsai Mária érdeklődésünkre elmondta: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik felhívására egy bringapark kialakítására adták be pályázatukat, ez jelenleg elbírálás alatt van. Ugyanezen program másik felhívásán viszont 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek, s energetikai korszerűsítést hajthatnak végre belőle a művelődési házon és a sportházon. Itt jelenleg a tervezés zajlik. – Az óvodabővítés mellett az általános iskola befogadóképességének növelése is aktuálissá vált. Szeretnénk egy tornacsarnok építésével egybekötött iskolabővítést elindítani. Erről már megkezdtük az egyeztetéseket a térség országgyűlési képviselőjével és a tankerületi központtal is – avatott be a polgármester.

Bekecs Sándor