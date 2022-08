A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című projekt keretében egészségügyi vizsgálatok nyújtása és előadások tartása a feladat a 25 év feletti lakossága számára – derül ki az augusztus 17-i Közbeszerzési Értesítőből. A cél annak lehetősége, hogy olyan komplex egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatásokat vehessenek igénybe az érintettek, amiket az adott településen és közvetlen környékén nem, vagy csak nehezen tudnának elérni.

Az előadások témája az egészséges életmód fontossága, illetve a Covid-járvány.

A szűrővizsgálatok számos területre kiterjednek, köztük az alvásminőség ellenőrzése, szívfrekvencia variabilitás regisztrálása, belgyógyászati vizsgálatok, látás-, hallásvizsgálat, ujjbegyből vércukor, koleszterin, triglicerid meghatározása. Azt is kikötik, hogy a vizsgálatokról kiértékelő dokumentumot kell készíteni az eredmény rövid, hétköznapi nyelven történő írásos ismertetésével, és azt át kell adni a szűrővizsgálaton résztvevő személynek.

A projektet 2022 október 1-től december 15-ig kell lebonyolítani.

A vizsgálatok és az előadások egyik helyszíne Kaba, ahol Bihardancsháza, Biharnagybajom, Földes, Nagyrábé, Tetétlen lakosai is igénybe vehetik a lehetőséget. Hajdúböszörményben Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás polgárait is várják. Püspökladányban Báránd, Bihartorda, Sárrétudvari és Szerep lakosait is vizsgálják majd. Hajdúnánáson Egyek, Hortobágy, Polgár, Tiszacsege és Tiszagyulaháza településekről várnak érdeklődőket. Csökmőn Bakonszeg, Furta, Vekerd és Zsáka lakosai vehetnek részt, Biharkeresztesen Ártándról, Bedőből, Bojtról, Nagykerekiből és Toldról várják az embereket. Berettyóújfaluban Gáborján, Pocsaj, Szentpéterszeg és Váncsod, míg Esztáron Berekböszörmény, Hajdúbagos, Kismarja és Mezőpeterd lakosit várják, továbbá Hajdúsámsonban is lesznek szűrőprogramok.

Az ajánlatokkal szeptember 9-ig lehet jelentkezni.

