Az eredeti tervekhez képest legalább fél évvel később valósulhat meg Hortobágy község vásárterének átépítése, felújítása, ráadásul csökkentett műszaki tartalommal – tudtuk meg a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) Igazgatóságától.

A késedelem oka, hogy a beruházásokra kiírt közbeszerzési eljárás részben eredménytelen, részben pedig érvénytelen lett.

Még februárban írtuk meg, hogy teljesen megújul, és jelentősen át is alakul a település főtere, vásártere. Egy hármas konzorcium, Hortobágy község önkormányzata, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. és a nemzeti park igazgatósága európai uniós pályázaton 3 milliárd forintot nyert turisztikai fejlesztésekre. Ennek a projekteknek a része a falu vásárterének átalakítása, az ott lévő létesítmények felújítása.

A nemzeti park igazgatóságától kapott tájékoztatás szerint a központi, úgynevezett magterület felújítására érkezett ugyan érvényes ajánlat, de mégis eredménytelenné kellett nyilvánítani az eljárást, mert az ajánlattevő a rendelkezésre álló forrásnál magasabb összegért vállalta volna a munkát. A közbeszerzési eljárás másik részére, a tárológarázs építésére viszont egyetlen ajánlat sem futott be, ezért az a kiírás érvénytelen lett.

Nem fért bele minden a keretbe

Az építőiparban tapasztalható folyamatos áremelkedés úgy tűnik, a hortobágyi projekt esetében is szükségessé teszi a műszaki tartalom módosítását, visszafogását. Mint válaszukban írják: a jelenleg előkészítés alatt álló eljárásban már nem szerepel majd minden, korábban tervezett fejlesztési elem, és lesznek benne opciós tételek is.

Ugyanakkor hangsúlyozzák: a módosítás nem érinti a teljes beruházást, a körszín és a pásztormúzeum az eredetileg tervezett formában újulhat majd meg.

Nem épül meg viszont az úgynevezett „Hosszúház” épülete, ahol a vásártér árusai kaptak volna kulturált elhelyezést, továbbá a víziszínpad felújítása és a már említett tárológarázs építése is kikerül a programból, valamint a vásártér csökkentett fejlesztése valósul csak meg.

Az új hirdetmény augusztus végén, szeptember elején jelenik meg a Közbeszerzési Értesítőben, így az eredetileg tervezett 2023 márciusi befejezéshez képest legalább fél évvel csúszik a beruházás befejezésének határideje – derül ki a szerkesztőségünknek küldött válaszból. Az egykor szekérállásként működő pásztormúzeumot a 100 évvel korábbi tervek alapján állítják helyre. A palatetőt vörös cserépfedés váltja fel, eltűnnek az épület oldalán lévő ablakok, helyükre pedig visszakerülnek azok a lőrésszerű nyílások, amelyek az eredeti szekérálláson voltak, és megújul az épület energetikai ellátása is. A felújítást egyébként alapos tervezés előzte meg, és a végső változatot a Miniszterelnökség szervezetében működő Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztály jóváhagyásával valósítják meg.

A vizesblokk is a kihúzott tételek között

Nemcsak az épület, hanem az abban helyet kapó, a pásztoréletet bemutató kiállítás is teljesen megújul. A pásztorok munkáját, a pusztán legeltetett állatokat az újranyitást követően nem a hagyományos múzeumi keretek között, hanem egy interaktív kiállítás segítségével ismerhetik majd meg az érdeklődők. A tárlaton a hortobágyi mellett a világ más tájainak pásztoréletét is bemutatják. Ki lehet majd próbálni a kolompolással komponálást, játékos formában mutatják be a legeltetést, a terelőkutyák munkáját.

Az érdeklődők újszerű megoldásokkal, neszek, szagok, a hőmérséklet változásának érzékeltetésével képet kaphatnak a puszta egy teljes napjáról is.

A pásztormúzeumon kívül tehát a tájékoztatás szerint a körszín felújítása is része marad a beruházásnak. A hatvanas évek végén emelt nádfedeles épület egy tájidegen betongyűrűből készült, és sokan tévesen azt hiszik, hogy műemléki védelem alatt áll. A tervek szerint ezt teljesen elbontják, és korszerűbb kivitelben újjáépítik. A körszínben a kézműves termékeket bemutató kiállítás megszűnik, és egy világörökségi információs pontot, egy Tourinform irodát alakítanak ki. Az épület fűthető lesz, a bejáratot fotocellás ajtóra cserélik, az ablaka pedig a folyópartra néz majd.

A vásártéren jelenleg 10-12 pavilon áll, az árusok ott kínálják portékáikat. Az eredeti elképzelések szerint ezeket a faházikókat elbontották volna, a területen parkosítás és térkövezés valósult volna meg, de a költségek növekedése miatt a sétálóövezet kialakítása, a pavilonsor elbontása elmarad, és úgy tűnik, egyelőre a turisták által régóta várt fejlesztés, egy kulturált vizesblokk építése is kikerülhet a projektből. Igaz, a meglévő kapacitások e téren bővülnek, így az ide érkező látogatókat nagy csalódás nem érheti majd a jövőben – emelik ki válaszukban.

