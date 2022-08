A Magyar Pékszövetség tizenegyedik alkalommal hirdette meg szakmai versenyét, amelynek keretén belül a Szent István-napi kenyér cím győztesét is megválasztották. Az idei évben a balmazújvárosi sütöde gulyáskenyerét választotta a szakmai zsűri a legjobbnak. A megmérettetés első fordulójában 56 termék közül válogatták be a gulyáskenyeret a második körbe, ahol az ötfős bizottság végül nyertesnek hirdette ki. A hosszú érlelésű kovászból készült, hagyományos gyártástechnológiával előállított kenyér ezzel elnyerte a Szent István-napi kenyér és az ország kenyere címet.

Kézműves termék

Szerkesztőségünk kíváncsi volt arra, hol és hogyan készül a díjnyertes kenyér, ezért a minap ellátogattunk az újvárosi sütödébe, ahol Fülep Zsolttal, az első helyezést elnyerő pékség vezetőjével beszélgettünk a gulyáskenyérről. Mint elmondta,

a hosszú érlelésű kovászból készült kézműves termék magában rejti a múlt tudását, a generációkon átívelő szenvedélyt és a modernkor új trendjeit.

A hagyományos gyártástechnológiával előállított, négyféle lisztből készült kenyér tökéletes példája annak, hogy miként lehet kiváló minőségű, hajdúsági búzakenyeret sütni egy modern pékségben. – Az odafigyeléssel, szakértelemmel és prémium alapanyagok felhasználásával gyúrt alkotásunk 8-12 óráig érik, miután a lisztekből kovászt készítettünk. Ezután történik egy rendkívül többfázisú dagasztás (21 perc), itt kapja meg a különböző alapanyagokat: zsiradék, élesztő, víz és só. Később hozzávetőleg 40 percig hagyjuk pihenni a tésztát, majd mindeközben van egy áthajtás is. A továbbiakban történik meg a kíméletes formázás, ezzel érjük el, hogy kellően lazított maradhasson a termék. Utolsó felvonásként pedig bekerül a kemencébe, ahol 45 percet tölt el az egy kilogrammos gulyáskenyér.

Fülep Zsolt

Szükség van visszaigazolásra

Fülep Zsolt a Napló érdeklődésére elmondta, úgy gondolja, minden vállalkozásnak muszáj azt az utat kijelölni az elkövetkezendő 10 évre, amit be szeretne járni. Kiemelte, ezt ők korábban megtették, többek közt a műszaki fejlesztések is arra irányultak, hogy a meghatározott utat sikeresen be tudják fejezni. Ma már teljesen késznek érzik magukat arra, hogy élvezzék munkájuk gyümölcsét, amihez elengedhetetlen volt a kitartás, szorgalom és a tudás.

A győzelem egy nagyon jó visszaigazolás arra, hogy amit mi képviselünk, az helyes és kiemelkedő. Jelen pillanatban az ország legkorszerűbb üzemében vagyunk, és arra vagyok a legbüszkébb, hogy bármelyik pillanatban, bárki is érkezzen hozzánk, nyugodt szívvel körbevezethetem

– fogalmazott Fülep Zsolt.

Hagyomány és mai trend

Mint megtudtuk, csaknem háromnegyed éve döntött úgy a vezetőség, hogy indulni szeretnének a versenyen. Meghatározták azt a célt, ami számukra fontos: a Hajdúságot kell képviselniük. – Annak idején a háziasszonyok hetente egy alkalommal sütöttek kenyeret, így szerettük volna elérni, hogy olyan terméket készítsünk, ami akár tíz-tizennégy napig is megőrzi a minőségét. Már csak gondolva arra is, hogy akkoriban a gulyások örültek, ha a család 1-2 hetente visz nekik friss élelmet. Mindemellett olyan kenyeret kívántunk előállítani, ami a mostani fogyasztóknak megfelel, viszont azt a hagyományt is szerettük volna megjeleníteni benne, ami az elmúlt néhány száz évet képviseli a Hajdúságban: így született meg a gulyáskenyér – jegyezte meg.

A Fülep család azon dolgozik 30 éve, hogy a valamikori kenyér becsületét helyre tegye: az első és legfontosabb, hogy a mostani tányér széléről az asztalközépre kerülhessen.

A gulyáskenyérnél is az volt a cél, hogy olyan terméket állítsanak elő, ami dekoratív, az asztalfőt elbírja, tiszteletet igényeljen és parancsoljon.

Egy olyan minőségi terméket kívántak elkészíteni, ami nem engedi meg azt, hogy az utolsó falattal ne tudjon a fogyasztó mit kezdeni.

Ropogós finomság

Bevalljuk, nagyon élveztük a beszélgetést, de már nagyon vártuk, hogy megpillantsuk és megízleljük az év kenyerét, ami nem okozott csalódást. Az üzembe belépve már éreztük a gulyáskenyér illatát, izgatottan vártuk, hogy elkészüljön. Néhány perc volt hátra a sütésből, amikor megláttuk a péket, aki a sütőből kiemelte a szebbnél szebb péktermékeket. Kopogtatta, forgatta a finomságokat, majd felszólalt: elkészült! Úgy vártuk, hogy megkóstoljuk a gulyáskenyeret, mint kisgyermek az első fagylaltját. Arról nem is beszélve, hogy óriási megtiszteltetésnek éreztük, a Napló dolgozói lehetnek azok, akik első közt ízlelhetik meg az év kenyerét. A gulyáskenyér ropogós, vastagon átsült héjazata valóban különleges ízélményt rejt, és valóban feleleveníti sokak gyermekkorát, amikor még a nagymama készítette kemencében a kenyeret. Szerkesztőségünk egyöntetűen kiemelte:

finom, laza állagú, ami kifejezetten passzol az ízlésünkhöz. A héja pedig éppannyira ropogós, amilyennek lennie kell.

