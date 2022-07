Nem újdonság, talán már unalmas is egy kicsit, de mégiscsak a mindennapi életünket befolyásolja, és ennek megfelelően időről-időre visszatérő téma, hogy már megint drágább lett szinte minden. És itt most nem a nagyobb befektetést igénylő beruházásokra gondolunk. Nem arra, hogy például mennyivel drágultak a használt autók, vagy, hogy tavalyhoz képest „kilőtt” a klíma ára. Ezek a lakosság elenyésző részét érintik ahhoz képest, hogy enni viszont mindenkinek kell, és úgy tűnik, szinte hétről-hétre egyre több pénzt költve. Szétnéztünk a debreceni vásárcsarnokban, és miközben jó nagyra nyílt a szemünk, időnként még a szánk is tátva maradt attól, amit láttunk.

Egy idősebb férfi két nagy szatyorral már éppen kifelé tartott a piacról, amikor megszólítottuk. Mint mondja, egyszerre már nem bír nagy súlyt cipelni, ezért inkább hetente kétszer, háromszor is eljön a vásárcsarnokba. Ezúttal egy kiló tarját vásárolt 1800 forintért, egy kis része megy majd a húslevesbe, a többit a felesége kirántja. – Sokkal ízesebb, szaftosabb, mint a karajból készült rántott hús – magyarázza. A szatyorban egy kiló sertészsír is lapul, aminek az ára az egy évvel ezelőttihez képest brutális dráguláson ment át. Tavaly ilyenkor 800 forintba került, most 1400 forintot fizetett érte, de látott 1600-ért is. Két kiló krumplit is vett, az apróbb szeműből, mert annak kilója csak 250 forint, a szebbért elkérnek 300-350 forintot is. És ha már szezonja van, egy fél görögdinnyét is berakott a szatyorba. A kedvenc kistermelőjénél vette, akihez évek óta visszajár a mézédes gyümölcsért, amiből még mindig 250 forint egy kiló, de a 400 forintos indulóárhoz képest ez már szinte „ingyen” van. Igaz, minden viszonyítás kérdése, hiszen egy évvel ezelőtt még arról cikkeztek az újságok, hogy nem valószínű, hogy a 100 forintos lélektani határ alá esne a dinnye ára... Beszélgetőtársam mielőtt elbúcsúzik, még megjegyzi:

a nagy bevásárlóközpontokban ugyan általában olcsóbban lehet mindent megvásárolni, de szerinte az ottani minőség össze sem hasonlítható a piacon elérhető termékekével.

Nem elhanyagolható szempont nála az sem, hogy így a hazai termelőket támogatja, amíg még futja rá, mert azt azért hozzáteszi: ha ilyen ütemben folytatódik a drágulás, kénytelen lesz feladni az elveit.

Kevesebb vevő, kisebb forgalom

Szép áruból nincs hiány, az biztos, a húsos pultoknál az árakban sincs nagy különbség: mindenütt jó mélyre kell nyúlni a pénztárcában egy-egy kiló alapanyagért. A karaj, a dagadó, a lapocka 1700 forint, az oldalas 1800, a bőrös malac 1300, a sertésszűz pedig 2400 forint. Egy kiló marhacombért 3200 forintot kell adni, de van olyan hentes, aki ennél is drágábban kínálja. Egy évvel ezelőtt 1800 forint volt az ára, azt is sokalltuk érte, de akkor mit mondjuk most, amikor szinte a dupláját kell érte fizetni… És akkor még nem beszéltünk egy jó bableves elengedhetetlen kellékéről, a kolozsvári szalonnáról, aminek kilója már szintén átlépte a 3000 forintot. Ehhez képest az erdélyi paprikás szalonna a maga 2000 forintos árával már-már „barátinak” mondható. Nincs könnyebb helyzetben az sem, aki baromfihúsból képzeli el a hétvégi ebédet. A csirkecomb kilója 1800-2000, a csontos csirkemellé 2100 forint, az egész csirke kilójáért pedig 1100-1300 forintot kérnek. Az egyik hentesbolt eladója érdeklődésünkre elmondta:

a folyamatos áremelkedés bizony érezteti a hatását a fogalomban. Kevesebb a vásárló, de ami ennél is nagyobb gond, hogy a visszatérő vevők is kevesebbet vásárolnak.

– Aki korábban megvett egy kiló combot, most csak hetven dekát vagy fél kilót kér – mondja. – Szinte minden új szállítmány drágábban érkezik az előzőhöz képest, mi is csak akkor szembesülünk az áremelkedéssel, amikor átvesszük a kereskedőtől. A beszállítók monopolhelyzetben vannak, ha túl drágának találjuk az árut, és nem vesszük át, legközelebb már nem is hoznak. Az igazán nagy baj szerintem jövőre lesz, mert a szárazság miatt alig van takarmány, nem lesz mivel etetni az állatokat, kevesebb és drágább lesz a hús. Sokkal jobb kedve attól sem lesz a kedves vevőnek, ha a húsos pultoknak hátat fordítva átballag a zöldség- és gyümölcsárusok asztalaihoz.

Egy kiló hagymáért 250-300 forintot kell fizetni, a karalábé darabja 150-200 forint, egy csomag vegyeszöldség 350 és 500 forint közötti áron kapható, a sárgarépa kilója 300-400 forint, a petrezselyemé 1100-1300. A fürtös uborka 400, a kígyóuborka 430-450 forintba kerül. A paprika 500-600, a paradicsom 450-550 forintért vásárolható meg, de ahogy tapasztaltuk, a vevők többnyire a fontolva haladás elvét követték, azaz egyszerre csak keveset vettek egy-egy zöldség- vagy gyümölcsféléből.

A gyerekek egyik nagy kedvence, a csemegekukorica sem olcsó mulatság. Egy cső 200-250 forintba kerül, a tök, a káposzta 300, a cukkini és a kelkáposzta 400 forint. A szezonális gyümölcsök közül az őszibarack és a nektarin kilója 500-600 forint, a különösen szép példányokért azonban ennél kicsivel többet is elkérnek. A sárgadinnye és a sárgabarack 500 forintos áron kapható, a szilva 700, a meggy 500-600, a cseresznye 1500 forint. Málna szinte alig van a piacon, és ahol mégis kapható, onnan a 3000-3300 forintos kilónkénti ár villámgyorsan elriasztja a bérből és fizetésből élőt.

A folyamatos változások között az egyetlen állandóságot az alma ára jelenti: akárcsak egy fél évvel ezelőtt, most is 400 forintba kerül egy kiló.

Abba kell ezt hagyni!

János és Mária harminc éve foglalkoznak zöldségtermesztéssel, rengeteg munkájuk van abban, hogy gyönyörű árut kínálnak. Ugyanakkor miközben a költségeik egyre csak nőnek, azt mondják, az árakban, mindezt nem tudják érvényesíteni.

– A vevők csak azt látják, hogy megint drágább lett minden, de azzal nincsenek tisztában, hogy miért – magyarázzák. – Megértjük őket, de ők is értsenek meg minket, hogy muszáj valamennyit emelnünk, de ez közel sem annyi, mint amennyit a tisztességes haszonhoz kellene. Van, aki fanyalog, mások elfogadják, hogy ha már állandóan babusgatjuk a növényeket, hogy ilyen szépek legyenek, akkor nem adhatjuk olcsón. A paprikát tavaly egyébként 450 forintért árultuk, most 550-ért, de ez az áremelés nem fedezi a plusz kiadásainkat, hiszen a költségeink mintegy 50 százalékkal drágultak. Sokkal többe kerül a fólia, a csepegtető rendszer, a szerves trágya, és a múltkor még az asztal bérleti díját is megemelték tíz százalékkal. Komolyan elgondolkodtunk azon, hogy harminc év után abbahagyjuk az egészet.

Mária szintén családi gazdálkodó, a férjével közösen egy hektáron növényházban, mintegy három hektáron pedig szabadföldön termesztenek zöldségeket. Ő is az alapanyagok brutális drágulására panaszkodott.

Tavalyelőtt 25 kiló műtrágyát 4500-ért, tavaly 8 ezerért, idén már 16 ezer forintért vettünk, a tápoldat ára 14 ezerről 30 ezerre emelkedett, a vetőmag ára is az „egekben”, a fólia egy év alatt pedig nyolcvan százalékkal drágult.

– sorolja. – Ha ugyanilyen mértékben emelnénk a zöldségek árát, a jelenleginél sokkal drágább lenne minden. Így viszont a veszteséget nekünk kell „lenyelni”, amit egyre kevésbé tudunk megtenni. Abba kell ezt hagyni! Kínszenvedés az egész! El sem tudom mondani, hogy mennyi izzadság, verejték van benne. Mária szerint dolgozót is egyre nehezebb találni, mert a fiatalok túlságosan keménynek tartják a mezőgazdasági munkát, inkább elmennek irodai alkalmazottnak, a közmunkások pedig teljesen kiszorultak az agráriumból, szinte mindenkit az önkormányzatok foglalkoztatnak.

Parasztnak senki se akar állni! Akinek a családjában nincs utánpótlás, az hamarosan le is húzhatja a rolót, nem lesz, aki átvegye a gazdaságot

– fogalmaz, majd hozzáteszi: ahogy a világ eseményeinek alakulását elnézi, könnyen lehet, hogy hét szűk esztendő következik, ami tulajdonképpen rá is fér az emberiségre, mert a pazarlás elviselhetetlen mértéket öltött, de legalább újra megtanulunk spórolni…

CH