Az elmúlt időszakban kezdődött el és a végéhez közelít az egykori Zichy-kastély tetőfelújítása, a jövőben az épület energetikai korszerűsítését végzik el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán elnyert 150 millió forintból. A most művelődési házként funkcionáló épületre napelem kerül, emellett a fűtési rendszert korszerűsítik, és belső szigetelést kap az intézmény.

Az önkormányzat további 150 millió forint forrásra is pályázott a TOP Pluszban, ebből belterületi útfejlesztést terveznek, a Bajcsy-Zsilinszky, az Ösvény és a Csokonai utcát, valamint a Molnárkutat érintve. – Amikor van lehetőségünk egy-egy településrészen fejleszteni, akkor élünk is azzal. Sokszor csak útfelújításra lehet pályázni, de önerőből próbálunk új utakat is építeni – mondta el Zara András polgármester. Hozzátette, nem csak utcákat, kerékpár­utat is szeretne létrehozni az önkormányzat. Az elképzelésük szerint tíz éven belül a Vekeri-tó is elérhetővé válna két keréken, a szakasz pedig tovább vezetne Monostorpályin át egészen Létavértesig. Ez a lehetőség sokat jelentene a munkavállalóknak is, egyebek mellett a debreceni déli ipari parkba már most többen mennének el kerékpárral, de a kanyargós úton ez jelenleg túl veszélyes. Az önkormányzat egyébként is szeretne egyre inkább közelebb kerülni a cívisvároshoz, ennek érdekében a település Debrecen felőli határában lévő héthektáros területet cserélné el a magyar állammal. Ez az elképzelés már két évtizede megszületett, de most úgy tűnik, meg is valósulhat.

BBI