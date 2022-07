Öt dűlőútját is felújítja a közeljövőben a város önkormányzata; 300 millió forint támogatást nyert a Vidékfejlesztési programban a beruházásra. Az engedélyek beszerzése, valamint a tervezés van most folyamatban. – A tervek szerint 1100 méteren szilárd burkolatú betonút készül sárrázóval, további 1495 méter hosszan pedig zúzottköves útstabilizálás, miközben árok- és padkarendezés is történik – tudtuk meg az önkormányzat kabinetirodájától. Két szakasz a Polgár felé vezető útnál, 1-1 pedig a Görbeházára, Balmazújvárosba és Nyíregyházára vezető utaknál épül meg. A fejlesztés mintegy 500 gazdálkodót fog érinteni.

Az önkormányzatnak mintegy 580 kilométer külterületi fő- és mellékút van a kezelésében. Ezek rendbetétele a mezőőrség feladata, amelyet a főútvonalakon évente több alkalommal is elvégez. A helyhatóság évente körülbelül 5-10 millió forintot fordít ezekre a feladatokra. – Az utak feltöltése törmelékkel, betondarabokkal szabálysértésnek minősül, ugyanis azokat a szakaszokat később gréderrel nem lehet eldolgozni, a törmelékek elszállítása pedig a várost terheli. Ezért kérjük, a dűlőutakkal kapcsolatos problémákat a mezőőrségnek vagy az önkormányzatnak jelezzék – hívja fel a figyelmet a kabinetiroda.

BS