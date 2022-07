A kovácsüzemben ottjártunkkor éppen padok készültek, s mint megtudtuk: megrendelésre. De betonelemeket is gyártanak a községben, térkő- és árokelemek is készülnek. A polgármester a helyi állatfarmot is megmutatta: malacok, tyúkok, kakasok, birkák nevelkednek a tanyasi környezetben. Nem maradt kérdés bennünk: a pocsajiak biztosan tudják, mi kerül az asztalukra, s miben, mennyi a munka.

BBI