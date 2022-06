A tervezettnél kicsit később, de néhány napja földbe kerültek Hajdúhadházon a batátapalánták. A Napló Erdődi Imre biogazdához látogatott el, aki már a kora reggeli órákban előkészítette a munkát, hogy az ültetés és öntözés után a legszebb zöldségeket helyezhessék a fenntarthatóság kis oázisaként működő gazdaságból a piacokra induló kocsik platóira. Gyökérzöldségek, paradicsom, paprika, káposzta, napraforgó és gabona terem a gazdasághoz tartozó 30 hektáron, de mint megtudtuk, mindez idén még több pénzbe és fáradságba kerül, mint korábban.

Forrás: Czinege Melinda

Zsugorodik a napraforgó

A szakembert először a szántóföldi kultúra változásairól kérdeztük. A napraforgó és a gabona árát idén is még vetés előtt kezdték kötni, azonban a klímaváltozás ebben az évben is kedvezőtlenül alakította a termést. – Az eső arra volt csak elég, hogy kikeljenek a növények. A vízhiány miatt már most zsugorodik a napraforgó, gyér termésre kell számítani. Fokozatosan sül fel a gabona, a kalászok jóval kisebbek, a termés kétharmaddal lehet kevesebb a vártnál – fejtette ki. Míg a konvencionális termelőknek az eddig Ukrajnából beszerzett műtrágya egekbe szökött ára, a biogazdáknak a vízhiány miatt ki nem kelt zöldség, valamint az öntözés nyomán elburjánzó gyom okoz fejfájást. Előbbin a könnyebben beszerezhető alternatív megoldás, utóbbin sok idő, energia és pénz segíthet. A szakember a Hajdúhadházon termelt gyökérzöldséget Debrecenbe, Miskolcra és Budapestre szállítja. Ezeken a piacokon azt tapasztalják, hogy általánosságban csökkent a kereslet a zöldség iránt, mert az emberek elsősorban alapvető élelmiszerek beszerzésére törekednek. A gazdák életét a munkaerőhelyzet sem könnyíti meg. Akik jól bánnak a kapával, palántával, lassan kiöregednek, és sajnos a távolból sem látszik utánpótlás a minőségi munkavégzésre, holott a bérek ebben az évben is emelkedtek – mondják.