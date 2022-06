A „Közös turisztikai úti cél létrehozása Alsólugas és Komádi határon átnyúló területén, a Sebes-Körös-völgy természeti örökségének védelme által” elnevezésű projekt online záróeseményét tartották hétfőn. Az Interreg V-A Románia–Magyarország programban nyert több mint 900 ezer euró támogatást Komádi és a romániai Alsólugas önkormányzata. A 4 évig tartó projekt fő célkitűzése a Sebes-Körös-völgy mint turisztikai úti cél rehabilitációja és népszerűsítése.

– Ez a projekt nemcsak szakmai és pénzügyi, de emberi kapcsolatokon alapuló együttműködés is volt. Nagyszerű partnerekkel dolgozhattunk határon innen és túlról, akikkel egy olyan fejlesztést fejeztünk be, amely mindannyiunk számára fontos – fogalmazott köszöntőjében Tóth Ferenc, Komádi polgármestere. Sorban Levente, Alsólugas polgármestere videóüzenetében hasonlóan pozitív élményekről számolt be a közös munkáról.

A projekthez kapcsolódó marketing- és rendezvényszervező tevékenységeket a Pro Sebes Körös Völgy Egyesület végezte. Grim András elnök köszöntőjében elmondta: a pályázat részeként egyebek mellett 12 tematikus útvonalat is létrehoztak.

– A közös munka során megtapasztalhattuk azt is, hogy a Sebes-Körös nemcsak a határ két oldalát, de a múltunkat, jelenünket és jövőnket is összeköti. Ezért is fontos azon lehetőségek feltérképezése, amelyeken a jövőben együtt tudunk dolgozni – tette hozzá.

Megújult környezet

A folytatásban Jámbor Erika projektmenedzser mutatta be a részt vevő településeket és a projekt műszaki-szakmai eredményeit.

– A teljes költségvetés kicsivel több mint 904 ezer euró volt, melynek 85 százalékát az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja adta, további 10 százalék társfinanszírozást a magyar állam biztosított, a fennmaradó részt pedig az önkormányzatok saját költségvetésükből fedezték – ismertette a szakember. A határon innen eső oldalon egyebek mellett egy madártani élőhelyet hoztak létre a Varsánykerti-tavon, ahol 200 darab facsemetét is elültettek. Továbbá kialakítottak egy új, fehérgólya-megfigyelő és -bemutató állomást és tanösvényt. Emellett pihenőhelyeket és túraútvonalakat létesítettek.

A határ túloldalán, a telegdi gyűjtőtó és duzzasztógát közelében egy több mint 3 ezer 200 négyzetméternyi, korábban hulladéklerakóként funkcionáló területet zöldítettek be. 8 darab kerítéssel körülvett és megfigyelőrendszerrel ellátott faházakat építettek, melyek bemutatóházként működnek, illetve felújítottak 440 méternyi útszakaszt is a könnyebb megközelíthetőség érdekében. A projekt harmadik részeként pedig többek között ökoturisztikai tábort szerveztek 50 gyerek számára; információs napot rendeztek a térség gazdálkodóinak, valamint workshopot tartottak idegenforgalommal foglalkozók részére.

BS