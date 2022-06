A munka idén is megtérülni látszik, hiszen érnek a gyümölcsök, zöldségek a hajdúhadházi kertészetekben – tudatta közösségi oldalán Hajdúhadház önkormányzata. A Fényestelepen folyamatosan terem a tölteni való paprika, a fűszerpaprika, és a paradicsom is nemsokára megérik a betakarításra. A hadházi rezisztens köszméte szintén szépen beérett, a meggyet és a ribizlit is folyamatosan szedik. A hadházi lapos káposzta palántái ugyancsak növekednek, s az uborka szintén szépen fejlődik. A Gáborkertben folyamatos a szőlőállomány karbantartása metszéssel, kapálással és locsolással, s a permetezés sem marad el.

HBN