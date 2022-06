Hollandiát gazdasági, pénzügyi stabilitás jellemzi, beszélnek angolul, jóval kevésbé bürokratikusak, például nincs szükség számlázási szoftverre; az adózás kevésbé szigorú, és van előretervezhetőség, már most tudják, hogy például 2026-ban milyen adórendszer lesz. A társasági adó 400 ezer euróig 15 százalék, sokféle kedvezmény létezik, és nincsenek helyi adók. Az áfa 21 százalék, de sok alapvető szolgáltatás és élelmiszer 9 százalékkal, továbbá bizonyos oktatási, egészségügyi szolgáltatások, gyermekgondozási termékek nulla százalékkal adóznak. Mindez azon a holland üzleti fórumon hangzott el, melyet nemrég a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában rendeztek. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a holland gazdasági élet tudnivalóiba, tájékozódhattak az ottani befektetési, üzleti és együttműködési lehetőségekről, továbbá cégalapítással kapcsolatos hasznos információkról.

A magyar virtusra is jellemző

Két Debrecenben működő, holland érdekeltségű cég képviselője is beszélt arról, hogyan látják vállalkozói szemmel a cívisvárost. – Miért Debrecen? – ezt kérdezte Kujbus Norbert, a TIS Kft. munkatársa azoktól a holland tulajdonosoktól, akik jó pár éve itt kívántak cégükkel megtelepedni. Válaszuk elsősorban az IT-szektorra, de olykor tágabb értelemben is érvényes. – Szerintük Magyarország és Debrecen fejlődő terület, nagyon sok potenciállal rendelkezik, és folyamatosan keresi az innováció lehetőségét, azt, hogyan tudja utolérni a többieket. Az IT-ben az innováció azt jelenti, hogy nem a megszokott eszközökkel dolgozunk.

Amikor az ügyfelek mindent gyorsabban és olcsóbban szeretnének megvalósítani, akkor félre kell tenni az ismert és tanult dolgokat és újragondolni a megoldásokat. Ez a magyar virtusra is jellemző, hogy elfogadjuk ezeket a kihívásokat, merünk kockáztatni, próbálunk újat létrehozni

– fejtette ki Kujbus Norbert, megjegyezve, hogy hajlamosak vagyunk természetesnek venni adottságainkat, amik másoknak újdonságot jelenthetnek.

Fontos az egyetem jelenléte

– Fontos volt a hollandok számára Debrecenben az egyetem jelenléte. Helyet kerestek Közép-Európában a fejlesztőközpontjuknak; sok kis ország van itt, amelyek Hollandiából tekintve nem sokban különböznek egymástól. Magyarországnak az EU-csatlakozás után volt egy olyan imázsa, amit ki lehetett használni, a magyar egyetemeknek pedig van egy olyan teljesítménye és elismertsége az unión belül, amire lehetett építeni. A Debreceni Egyetem idevonzza a szakértelmet; aki itt végzett, az gyakran itt is marad, és nem kell úgy vadászni a dolgozókat – mondta az előadó.

Arról is beszélt, hogy az uniós csatlakozás után elindultak azok a gazdasági és jogszabályi változások, amelyek nagyon érdekes befektetési célponttá tették Magyarországot nemcsak a cégek számára, hanem dolgozóként is. – Munkavállalóként ez egy élhető terület, és ez a munkaerő megtartása szempontjából fontos. Habár az IT folyamatosan munkaerőhiánnyal küzd, Debrecen még mindig meg tudja tartani a szakértelmet – hangsúlyozta.

Végezetül a kulturális hasonlóságot említette Kujbus Norbert mint a betelepülni szándékozó holland cég fontos szempontját, ami miatt lett talán Magyarország a befutó. – Közelebb állunk a holland szemlélethez, mint a szomszédaink. Ez az elmúlt néhány évben igazolódott, könnyen megértjük egymást, nemcsak a cégen belül, hanem a holland ügyfelekkel is. S hogy miért nem Szegedet, Miskolcot vagy Pécset választották? Debrecen mégiscsak hazánk második legnagyobb városa, a legdinamikusabban fejlődik gazdaságilag. Ennek hátterében szerintem szintén a már említett magyar virtus van: szeretnénk megmutatni, a jól beváltat átlépni, olyat csinálni, amivel gyorsabban le tudjuk nyűgözni és utolérni a nyugati városokat. Ez egy élhető település, remek gazdasági lehetőségekkel – összegzett.

Áthidalható különbségek

A Debrecenben működő, fordítással foglalkozó holland cég, a Lexyca Language Solutions ügyvezetője, Filippo Rosati felidézte, annak idején meglepődve értesültek arról, hogy a Debreceni Egyetemen holland tanszék van, és ez persze segítette a döntésüket. Úgy véli, az oktatási rendszerünk erős, a magyar ember pedig fókuszál arra, amit csinál, intenzíven tud dolgozni, lojális a munkahelyéhez. A dolgozók jól neveltek, műveltek, látják érdekeiket – sorolta. Azt is megemlítette, hogy cégük igyekszik erős kapcsolatokat ápolni az egyetemmel, magához vonzani a diákokat. Felidézte, ő maga 1992-ben járt először a cívisvárosban, mely nagyon gyorsan változik, mára régióközponttá válva mágnesként vonzza a környezetéből (határon túlról is) a szakképzett munkaerőt. Olasz származásúként a magyar mentalitást kicsit hasonlónak látja az olaszhoz, szerinte nem nehéz ide beilleszkedni, a kulturális különbségek áthidalhatók. Ugyanakkor a magyar nyelv teljesen speciális marad az ide érkezők számára – tette hozzá.

