Mint kifejtette, az első ütem 100 százalékosan megtelt már, a másodikban egy fontos partner, az OTP bérleményét alakítják ki. A további három szintre pedig eddig kétszeres a túljelentkezés. – Úgy gondolom, egy olyan értéket sikerült megalkotnunk, amely Debrecen városának is fontos, és növeli annak vonzerejét.

Az eseményen elhangzott, a 2018-ban elindult beruházás azóta átformálta a céget, mely mára számos egyéb szolgáltatást nyújtó cégcsoporttá vált (többek között kereskedelmi, vagy ingatlanhasznosító céget is tartalmazva.) – 2018-ban csaknem 60 fő, mára 170-180 fő dolgozik nálunk, jövőre pedig akár 200 dolgozóval is számolhatunk, köszönhetően az ország, és a város adta lehetőségeknek – összegezte Bana László. – Országos szinten ugyan komoly nehézségek vannak az irodapiacon, Debrecenben azonban úgy látjuk, szükség van irodákra – hangsúlyozta, kitérve beszédében a Galamb utcai beruházásra is, melynek szintén elkészült már az első üteme.

Forrás: Kiss Annamarie

Kovács Ádám, az önkormányzat kabinetvezetője az eseményen kiemelte, a beruházás végső soron a város versenyképességét szolgálja. – Kizárólag innovatív, sikeres vállalkozások azok, amelyek Debrecent valódi régióközponttá teszik, és ahhoz, hogy ezek a vállalkozások folyamatosan, zökkenőmentesen települhessenek ide, fejlődhessenek, szükség van az ilyen magas minőségű infrastruktúrára. Ezzel az irodaház-átadóval eléri Debrecen irodaterületeinek mennyisége a 125 és fél ezer négyzetmétert, ami – Budapestet követően – a vidéki városokban a legmagasabb szám – mondta, hozzátéve, rendkívül dinamikusan fejlődik az üzleti szolgáltató szektor, 17 ilyen cég van már Debrecenben (4700 munkahelyet teremtve) elsősorban a pénzügyi, informatikai, és telekommunikációs területeken.

PSZ