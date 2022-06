A hazai piaci körülményeket és a forint vásárlóértékét tekintve az emberek egyre inkább meggondolják, mire költenek. Ha például megnézzük, arányaiban mennyit emelkedett egy könyv ára, sokak számára luxuscikknek fog számítani

– fejtette ki lapunknak Szabó-Botrágyi Anita, a Center-Print nyomda ügyvezető-helyettese. Magyarországon a kemény fedeles könyveknek van presztí­zse, ez azonban változóban van. A szakember szerint a nyomdaipar minden területén megfigyelhető tendencia, hogy alacsonyabb minőségű, eltérő vastagságú alapanyagra vált a megrendelő, hiszen az előállítási költségeket szem előtt kell tartani. – A folyamatos gyártói áremelkedések miatt elértünk egy fájdalomküszöböt. Egy idő után azok a cégek, amelyek eddig brosúrákat, prospektusokat készíttettek, feltehetőleg átterelik online felületre a marketingtevékenységüket, mert nem fogja megérni nekik a nyomtatás – véli az ügyvezető-helyettes. A hétköznapi élet egyéb területeit is érinti a cellulóz árának drasztikus megemelkedése. Egyes áruházakban a 100 darabos papír zsebkendő gyakran hiánycikk, és ha kapható is, egy vásárló mindössze három darabot tehet a kosárba.

– Piacszinten is intő jel, hogy számos áruházlánc igyekszik átállni a digitalizációra. Több multinacionális vállalat bejelentette, hogy megszünteti a papíralapú reklámújságokat, és teljes mértékben az online applikációra helyezi a hangsúlyt. Nyilvánvaló, hogy ez hatalmas kiesést jelent egy olyan nyomdának, amely abból élt, hogy heti szinten, országosan több százezres példányszámban gyártott ilyen kiadványokat. Mivel különböző gyártási technológiák léteznek a nyomdaiparban, akik a rotációs gépeken nyomtatott prospektusokra specializálódtak, azok számára jelentős nehézséget okoz az átállás – mondta a Naplónak Szabó-Botrágyi Anita. A debreceni Center-Print nyomda ügyvezető-helyettese, felvázolva a történések időrendjét, bemutatta, a tavalyi év elején már világpiaci szinten érezhetők voltak a fennakadás jelei: a műanyag csomagolóanyagok környezetvédelmi célú kivezetése hatalmas igényt képezett a már egyébként is növekvő árban lévő cellulóz iránt. A vendéglátóipari egységek is egyre inkább a papíralapú csomagolóeszközöket, szívószálakat preferálják. Emellett a járványidőszakban megszaporodott házhoz szállítások is drasztikusan megemelték a karton csomagolóanyagok iránti keresletet.

Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a fát mint alapanyagot nemcsak a papíriparban használják fel, hanem az építőiparban is. E tényezők együttállása okozott egyfajta robbanást a piacon a szakember szerint.

Erre a sokkra köszöntött be az orosz–ukrán konfliktus. Mivel mindkét ország fontos szerepet játszik a faimportálásban, így számos európai papírgyár ellátási nehézségekkel küszködött. Mindez az egyre nehezebben elérhető alapanyagok hatalmas drágulását eredményezte. Míg tavaly egy átlagos könyv bel­ívéhez használt ofszetpapír esetében 50 százalékos emelkedést lehetett megfigyelni, januárra már megduplázódott az ára, és azóta is folyamatosan nő.

Szabó-Botrágyi Anita, a Center-Print nyomda ügyvezető-helyettese

Korábban minden nyomda úgy vásárolt alapanyagot, hogy képes legyen az adott megrendelést a legoptimálisabban előállítani. Csakhogy ez megszűnt: arra kell gyártanunk, ami beszerezhető

– fejtette ki Szabó-Botrágyi Anita. Hozzátette, ez nem minden cégnek felel meg. Azok számára, akik postán küldik ki a katalógusaikat, fontos az anyagvastagság, mivel súly alapján fizetnek a küldeményekért. Több tízezer darabnál jelentős többletköltséggel jár, ha 150 helyett 170 grammos műnyomó papírra készül el a prospektus. Az ügyvezető-helyettes szerint a drágulást sokan még el is tudnák fogadni, ha együtt járna egyfajta kiszámíthatósággal. Azonban a drasztikus és folyamatos áremelkedés hosszú átfutási idővel párosul.

– Az az alapanyag, amit februárban rendeltünk, és nyugalmi helyzetben 6-8 hét alatt megérkezett, most augusztusra várható. Ráadásul mivel a beszállító nem vállal árgaranciát, fogalmunk sincs, mennyi lesz az ára, amikor beérkezik. Ez tonnánként több száz eurós eltérést is jelenthet. Márciusban előfordult, hogy egy választási szórólapra kértek ajánlatot, és csak májusra kaptuk volna meg hozzá azt a papírt, amit máskor bármelyik kereskedő polcáról le tudtunk volna emelni – mondta. Szabó-Botrágyi Anita szerint idén még további drágulás várható, abban viszont bíznak, hogy az alapanyag elérhetősége javulni fog.

