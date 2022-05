A kormány szándéka a munkaalapú társadalom létrehozása, s az elmúlt évtizedben hatalmas előrelépés történt ebben. 2010 óta mintegy 1 millió új munkahely jött létre, így 2022 márciusában 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, ez az egy évvel korábbi szinthez képest 81 ezer fős növekedést jelent – mondta lapunknak Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette, a megelőző hónaphoz képest is mintegy 30 ezer fős növekedés figyelhető meg, s ez jól mutatja a munkaerőpiac dinamikáját. Az államtitkár kérésünkre értékelte a hazai és a megyei foglalkoztatási helyzetet. Elmondta, az országban 2022 első negyedévében 100 ezer főt meghaladó foglalkoztatásbővülés következett be. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 103 ezer fővel bővült a létszám az egy évvel korábbi szinthez képest, a közfoglalkoztatásban munkát végzők száma 10 ezer fővel csökkent, míg a külföldön munkát végzők számában 14 ezer fős éves növekedés figyelhető meg. A versenyszférában változatlanul rekordmagas, több mint 4,5 millió főt meghaladó a munkában állók száma. – Hajdú-Bihar megyében a foglalkoztatottak száma 2010 és 2021 negyedik negyedéve között 190 ezerről 240 ezerre emelkedett. A mintegy 50 ezer fős foglalkoztatásbővülés döntően a vállalkozói szektor munka­helyteremtésének tudható be. A megyei foglalkoztatási ráta 2010 és 2021 utolsó negyedéve közötti időszakban több mint 20 százalékponttal, 51,2-ról 70 százalék közelébe emelkedett – tudatta.

A koronavírus-járvány megszakította a 2018 óta tartó emelkedést a megyénkben négy főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások telephelyein, ami az I–III. negyedéves kibocsátás volumenét illeti.

A 2020-as mérsékelt visszaesést követően 2021 első kilenc hónapjában a teljesítmény 15 százalékkal, az országost (+13 százalék) meghaladó mértékben bővült

– derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a megyék című sorozatában a 2021-es esztendő első három negyedévének adatait elemző kiadásból. Az összegzés szerint az említett időszakban a termelési érték 845 milliárd forint volt, egy lakosra jutó értéke (1,6 millió forint) viszont a hazai átlag (3 millió forint) alig több mint felét érte el.

Az év első kilenc hónapjában mindvégig magasabb volt a kibocsátás volumene az egy évvel korábbinál, a bővülés üteme azonban erőteljesen ingadozott. A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások 2021. I–III. negyedévi termelése (folyó áron 669 milliárd forint) összehasonlító áron 6,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bővülés leginkább a gép, berendezés gyártása eredményeinek köszönhető, de az élelmiszeripar kivételével a többi feldolgozóipari szegmens is fokozta teljesítményét.

Felívelő kivitel

Az ipari értékesítés volumenének 6,2 százalékos emelkedését az export 9,3 százalékos felfutása idézte elő, mivel a belföldi eladások értéke az előző évivel majdnem azonos volt. A hazai értékesítést leginkább az élelmiszeripar csökkenő eladása fogta vissza. Az exportot a gép, berendezés gyártása előző évit jelentősen meghaladó értékesítése húzta, de a textil- és bőripar, illetve a vegyipar kivételével a többi ipari szegmens is támogatta azt. Mint írják, a megyében a külpiaci eladások a meghatározók, a bevételek 68 százaléka exportból származott.

HBN