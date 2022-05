Helyi termékek értékesítésére szolgáló piacot építtetne a téglási önkormányzat a Pozsár Gyula utca 1/3. szám alatt. A május 25-i Közbeszerzési Értesítő szerint a területen lévő építmény felújításával, átalakításával, valamint hozzá kapcsolódóan egy fedett csarnok építésével jönne létre a piac. Utóbbi bruttó alapterülete 337 négyzetméter, melyből a piactér nettó 213 négyzetméter. A szakemberek feladata lesz napelemes rendszer kialakítása, az információs táblák elhelyezése és négy kézfertőtlenítő állomás telepítése is. Rögzített és zárható asztalokat szereznének be, valamint elvégeznék az akadálymentesítést is. A munka elvégzésére 9 hónapja lesz a kivitelezőnek; a projektre június 7-ig lehet pályázni.

