A megyében a kamarai tagok harminc szavazóközpontban reggel 6 és este 19 óra között adhatják le szavazataikat a megyei küldöttek neveit tartalmazó listára. A választás fontosságára felhívva a figyelmet a szerdán tartott sajtótájékoztatón Szólláth Tibor: a megyei szervezet elnöke leszögezte, minden demokratikusan szerveződő közösség életében a választás egy fontos állomás.

Egy választásnak mindig van tétje, a mostaninak a legfontosabb az, hogy milyen felhatalmazással tudnak majd az agrárkamara és a MAGOSZ vezetői egy-egy ügyben a kormánnyal tárgyalni. A választáson résztvevő gazdák számának, a felhatalmazás minőségének nagyon komoly szerepe van

– szögezte le.

– A gazdák azt vallják, hogy róluk az ő részvételük nélkül ne szülessenek döntések. Ahhoz viszont, hogy ebben a folyamatban a gazdák méltó módon legyenek képviselve, egy nagyon jól szervezett, szakmailag felkészült és minden tekintetben versenyképes gazdaszervezet működésére van szükség – ezt már Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke mondta. Emlékeztettet, éppen ezért született meg 2010-ben a NAK egész agárélelmiszer-gazdaságot és vidékfejlesztést átfogó rendszere. – Fontos, hogy a kormányzattal való tárgyalásokon tudjuk hallatni a hangunkat, és a kormány programjához érdemi, szakmai kapcsolódásunk legyen. A NAK ma már meghatározó szereplője a magyar agrárélelmiszer-gazdaságnak, ebben a MAGOSZ nagyon alapos hozzájárulással vesz részt, 17 szakmai szervezettel már az előző választáson is együttműködtünk – szögezte le Jakab István. Mint mondta, az elmúlt időszakban egy nyugodt, kiegyensúlyozott, stabil építkezés zajlott, erre készülnek az elkövetkezőkben.

Mutassunk példát a társadalom minden rétegének, mutassuk meg, hogy a magyar gazdák össze tudnak fogni, képesek a saját érdekükben elkötelezetten, alapos szakmai felkészültséggel kiállni és dolgozni az ország és a nemzet érdekében

– buzdított az elnök.

Örvendi László, a MAGOSZ megyei elnöke hangsúlyozta, a megyei gazdakörök tagjai megértették és tudják, milyen jelentősége van a kamarai választásnak. Leszögezte,

az a legfontosabb, hogy a gazdák erőt mutassanak.

A több mint 30 ezer választásra jogosult tagnak körülbelül a 20 százaléka, több mint hatezer ember Debrecenben él, a megyében az agráriumhoz kapcsolódó cégek 35 százalékának, mintegy 700 társaságnak itt van a székhelye. Papp László polgármester emlékeztetett, Hajdú-Bihar megye a magyar agrárium egyik főpillére, majd Debrecen szerepére is kitért. – Az elmúlt években nagyon jelentős gazdaságfejlesztési folyamat ment végbe, ami megváltoztatta a városnak azt az évszázados profilját, ami a mezőgazdaságra, feldolgozóiparra épült. De továbbra is azt lehet mondani, hogy Debrecen a magyar mezőgazdaságban és élelmiszeriparban meghatározó szerepet tölt be – mondta.

A polgármester úgy fogalmazott, a gazdaságfejlesztési folyamatok óhatatlanul magukkal hozták azt, hogy a városvezetés egy aktív kommunikációt folytasson a helyi gazdákkal. Tudatta, az elmúlt években nem szakadt meg a jó kapcsolat a helyi mezőgazdaságban tevékenykedőkkel, sőt szorosabb lett. Kitért arra is, a következő években az agrárium számára az egyik legnagyobb kihívás az öntözés problémakörének a megoldása lesz. Kiemelte, ebben a tekintetben a Civaqua-programnak óriási jelentősége van.

2023 év végén el tudjuk majd azt mondani, hogy Debrecen élő, működő, nagy kapacitású kapcsolattal rendelkezik a Keleti-főcsatornán keresztül a Tiszával

– hangsúlyozta, hozzátéve: ez egy olyan alapinfrastruktúra lesz a térségben, amely egy következő lépésben lehetővé teszi majd az érintett területek öntözhetővé tételét. A polgármester is hangsúlyozta a pénteki választás fontosságát, az önkormányzat a helyi kamarai tagokat arra biztatja, vegyenek részt azon.

Az összefogás eredménye

A szerdai tájékoztatón a kárpátaljai gazdák megsegítésére szervezett vetőmaggyűjtés eredményeiről is beszámoltak. Szólláth Tibor elmondta, negyedik alkalommal szervezte meg a kamara a gyűjtést, és nagy köszönet illeti a Magyar Református Szeretetszolgálatot (MRSZ), hiszen ők végzik az átszállítást. Tudatta,

a megye jeleskedik ebben az összefogásban, idén 261 adományozó több mint 7 millió forint értékben támogatta a programot.

A kamarai tagoktól, gazdálkodóktól ás agrárvállalkozások képviselőitől 7,5 tonna vetőmag-felajánlás érkezett. Ezek leginkább a tavaszi kultúrákban szükséges kukorica-, zöldborsó- és napraforgóadományok voltak, melyek összértéke több mint 5 millió forint, ezen felül pedig közel 2 millió forint értékű pénzbeli hozzájárulással is támogatták a kárpátaljai gazdatársaikat. Az elnök megköszönte a KITE Zrt. együttműködését, mely jelentős felajánlással járult a programhoz. Guba Sándor, a társaság igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott, büszkék arra, hogy a vállalat és a dolgozók szociálisan érzékenyek.

Dobis-Lucski Zsófia, az MRSZ kommunikációs vezetője felidézte, nem új keletű az együttműködés, hosszú évek óta segítik a kárpátaljai gazdákat. Tudatta, az orosz-ukrán háború kitörése óta 300 tonna adományt tudtak eljuttatni Kárpátaljára.

Jakab István úgy fogalmazott, régóta alapelvük, hogy a világban élő 15 millió magyar kell, hogy tudjon segíteni 150 ezer olyan magyar embernek, akik most a legnehezebb helyzetben vannak.

Külön megköszönte, hogy a magyar emberek vetőmagadományokkal, élelmiszer- és pénzadományokkal segítették a programot, így összesen 47 millió forint értékben tudnak vetőmagot biztosítani a kárpátaljai gazdák részére.

Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka tudatta, a vetőmagok még időben érkeztek, elvethették azokat. – Aki magot vet, az reményeik szerint le is aratja a termést, és nem kényszerül otthonától elszakítva keresni a boldogulását – mondta bizakodva.

