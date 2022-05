A méhészeti ágazat helyzetét – ugyanúgy, mint a mezőgazdaság bármely területét – az időjárási tényezők befolyásolják a leginkább.

Meglehetősen száraz volt az ősz, a tél és a tavasz is, és hiába voltak az utóbbi hetek csapadékosabbak, az óriási vízhiányt nem pótolta az esőzés.

Arról, hogy milyen év elé néznek a megyei méhészek, Barkó Árpáddal, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Hajdú-Bihar megyei szaktanácsadójával beszélgettünk.

Kiszámíthatatlan az időjárás

Elmondta, Hajdú-Bihar megyében az akác és a napraforgó jelenti a méhészek fő profilját. Azok, akik a szortimentbe a repcemézet is felvennék, nehezebb helyzetben vannak, hiszen a korábbi évekhez képest kisebb vetésterületű repcetáblák megsínylették a száraz időszakot. Az akácosokban még van remény, pedig húsvét tájékán fagy érte az erdőket: mínusz 4 Celsius-fok, fagyzugokban mínusz 6 is előfordult. A kár mértéke pontosan még nem ismert, öröm az ürömben, hogy nem volt olyan mértékű a fagy, mint tavaly ilyenkor. – Feltehetően kevésbé károsodtak az erdők, a lombkoronaszint egy része megmaradt. Az akác virágzása a hűvös tavasz miatt egyébként is tolódik, május 25. körül várható, persze – mint sok más – ez is függ az időjárás alakulásától.

Ha kedvező lesz virágzás idején a helyzet, akkor még jó évet is jövendölhetnek a megyei méhészek. Ez a vásárlóknak is kedvezne, hiszen az árak is ennek függvényében alakulnak

– mondta a szaktanácsadó.

Megfogyatkoztak a méhek

Az elmúlt időszakban egy kilogramm akácméz piaci ára háromezer forint körül alakult, a vegyes méz valamennyivel kevesebbe került. Mivel az elmúlt időszakban a termelési költségek emelkedtek, így várhatóan drágulhat a méz is. A termékek mintegy 80 százalékát ma is külföldön, főleg nyugat-európai országokban értékesítik, így természetesen minden a felvásárlási ár függvénye, és a mézfogyasztóknak nem sok bizakodásra ad okot, hogy az euró is erősödött a forinthoz képest. Bár nem tudni, milyen mértékben, de valamelyest az ukrán–orosz konfliktus is befolyásolhatja az árak alakulását, hiszen a háború miatt feltételezhetően Ukrajnán keresztül most nem érkezik majd méz az Európai Unióba.

A szakember kitért arra is, hogy az őszi-téli időszakban jelentősen megfogyatkoztak a méhek, komoly pusztulások fordultak elő megyeszerte. Éppen ezért jelenleg nagy a kereslet a méhcsaládokra, így azok ára is egyre inkább felfelé mozog.

Az aranyszín édesítő mindettől függetlenül jelentősen erősítette presztízsét: a hazai mézfogyasztás tíz év alatt csaknem a duplájára emelkedett. Az életszínvonal emelkedésének és az egészséges életmód népszerűségének függvényében ma egy magyar ember hozzávetőlegesen egy kilogramm mézet fogyaszt el évente.

BBI