Míg a Debrecen Drive-on a látványé és a szórakozásé volt a főszerep, a konferencián az autóipar aktualitásairól esett szó.

Barcsa Lajos alpolgármester felvázolta az elmúlt évek járműiparával kapcsolatos fejlesztéseit Debrecenben. Mint mondta, a város Kelet- és Közép-Európa egyik legnagyobb iparfejlesztési területeként az elektromobilitás egyik központjává válik.

Kiemelte, ezt a hamarosan forgalomba álló elektromos autóbusz is jelképezi. Valamint emlékeztetett arra, hogy elektromos töltőket is telepítettek Debrecenbe, és elektromos kukásautója is van a városnak.

Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromobilitás töltési lehetőség nélkül kihívást fog jelenteni. Mint mondta, hiába gyártunk elektromos autókat, ha az országosan több mint négymillió jelenleg forgalomban lévő gépjárműre – főként a lakótelepi övezetekben – még parkolóhely sem jut elég, nemhogy elektromos töltési kapacitás.

Palkovics László Technológiai és Ipari miniszter előadásában kifejtette, a járműiparban a hajtás szempontjából várhatóan nem lesz egyetlen jó megoldás arra, hogy a környezeti terheléseket csökkentse. Ehelyett többféle technológia fog szerepet kapni, így az elektromos, a hibrid és az üzemanyagcellás meghajtásnak is lesz jövője. A belső égésű motorok kivezetése azonban a korábban vártnál lassabban fog zajlani.

– A hazai járműipar láthatóan évről-évre erősödik mind a termelési kapacitás, mind a foglalkoztatás szempontjából. Elértük azt a célt, hogy Németországon kívül egyedül Magyarországon van jelen a három nagy német autógyártó cég. Ráadásul nemcsak gyártási, hanem kutatási területen is – mondta.

Palkovics László úgy fogalmazott, hazánkban a járműgyártás jelentős megemelkedése a jövőben tovább fog gyorsulni az akkumulátorok szerepe miatt. Mivel az akkumulátor-ökoszisztéma átrendezi a piacot, maga köré vonja az autógyárakat. Mint mondta, Európában jelenleg Magyarországnak van a legnagyobb akkumulátorgyártó kapacitása, emellett folyamatban van egy tárgyalás egy negyedik létrehozásáról is, ami jelentősen erősíteni fogja hazánk pozícióját a piacon. A kihívást azonban egy-egy ilyen létesítmény energiaellátása jelenti majd.

– Kiemelt cél az autóbuszgyártás továbbfejlesztése is. Az egykor tönkrement iparágat sikerült visszaépíteni a 2016-os buszprogram segítségével. Jelenleg bármilyen típusú autóbusz gyártása lehetséges, különböző hajtásmodulokkal és funkciókkal – fejtette ki.

A miniszter elárulta, hasonló előrelépés történik a vasút területén is. Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata a Ganz-MÁVAG újjáépítése. Mind a rendelési és a beszállítói oldal, mind a technológiai feltételek adottak, így az esély megvan, hogy visszatérjen Magyarország teljes területén a mozdony-, vagon- és gépgyártás.

