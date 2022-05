Mitől vált ismét divattá a panellakás Magyarországon, legfőképpen Hajdú-Bihar megyében? Olcsóbb, megbízhatóbb, kiismerhetőbb, esetleg könnyebben megközelíthető, mint egy-egy új építésű megfelelője? Lapunk ennek járt utána Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének segítségével.

A szakember szerint a panellakások vonzereje két ok miatt robbant be a lakáspiacon. – Egyrészt a folyamatos lakásdrágulás miatt a pane­lok ára megfizethetőbb, ami Hajdú-Bihar megyében is érezteti hatását. Most egy debreceni használttégla-lakást átlagosan 790 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak eladásra, egy panelt pedig „csak” 594 ezerért. Ez több mint 30 százalékos árelőny a panellakások javára. A lakásdrágulás nem okozott drámai problémát olyan időszakban, amikor a hitelkamatok egyre alacsonyabb szintet értek el, és történelmi 2-3 százalékos mélypontra süllyedtek. Manapság viszont van olyan vevő, aki már 10 százalékos lakáshitelkamatokkal találkozhat. Ezeknek a vevőknek az alacsonyabb vételár mindenképp menekülőutat jelent. A bankok pedig a panellakások szabványszerű megoldásai miatt szívesen hitelezik ezeket az ingatlanokat, mert a hitelintézetek számára is kevés meglepetést tartogat egy-egy panellakás – emelte ki.

Jó ellátottság

Mint arra Balogh László rámutatott,

a másik vonzerő abban rejlik, hogy a pa­nellakásokat jellemzően lakótelepeken találjuk, amik kiváló közlekedési adottságokkal rendelkeznek, és rendszerint megtalálhatók a közelben egészségügyi és oktatási intézmények, valamint bevásárlási lehetőségek.

– Ebből a szempontból alig marad el a panellakások infrastruktúrája a modern lakóparkok vagy sokak által pikírten „új építésű lakótelepeknek” nevezettek ellátottságától. A panellakások népszerűségét erősíti az is, hogy 40-50 éves konstrukcióról beszélhetünk, ami az egyes ingatlanok belső elosztásában is megmutatkozik. Ezek már modern beosztású lakások, a múlt századi nagypolgári lakásokkal szemben itt kevés a kihasználatlan tér vagy a funkció nélküli terület – tette hozzá.

Lapunk kérésére kifejtette, az elmúlt években Hajdú-Bihar megyében évente 1000-1100 panellakás cserélt gazdát, ami első ránézésre nem tűnik soknak. De ha figyelembe vesszük, hogy az egész megyében 3500-4000 adásvétel történik egy évben, akkor ez alapján Hajdú-Bihar panelnagyhatalomnak számít.

Erősen indult az év

– Majdnem minden harmadik lakóingatlan-adásvételi szerződést panellakásra kötnek. Budapesten ugyanez az arány alig több mint 25 százalék. 2022-ben erősen indult az év, így biztosan lehet mondani, hogy már több száz panellakás adásvételén van túl a megye lakossága – mondta Balogh László. Arra is kitért, mi számíthat kedvező, avagy kedvezőtlen körülménynek egy eladó panellakás szempontjából.

– Akármennyire is hihetetlenül hangzik, de a panellakások vevőkre leselkedő legnagyobb veszélye nem a műszaki vagy egyéb ingatlanadottságokban rejlik. A panellakások ugyanis 40-50 évvel ezelőtti sztenderd technológiával épültek annak minden előnyével és hátrányával együtt. Így ha valaki panelba költözik, ebből a szempontból nagy meglepetés nem éri. Persze, egy panelprogramos ingatlan, ahol a szigetelés és az egyedi mérőórák beszerelése is megtörtént, akár 20-25 százalékkal is magasabb értéket képvisel a piacon.

A legnagyobb meglepetést a legtöbb tulajdonos számára maga a lakóközösség jelenti.

Mivel a panellakásban a falak és a csövek jobban áteresztik a zajt, ezért nem mindegy hogy fiatal, bulizós vagy épp idősebb és csöndesebb a lakóközösség. Ez nemcsak a mindennapi életet befolyásolja, de a társasházak felújítási költségeihez történő hozzájárulási hajlandóságban is néha megmutatkozik – emelte ki, hozzátéve, érdemes a lépcsőházban is elidőzni egy kicsit, ha valaki panellakás vásárlásában gondolkodik.

PSZ