A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021-es törvény szerint a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt (de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján) megtett írásbeli nyilatkozata alapján 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik – ennek ügyéről is szavazott csütörtökön a Kölcsey Központ Görömbei András termében tanácskozó debreceni képviselő-testület.

Papp László polgármester jelezte: az elmúlt időszakban a pandémia ezen a területen is rendkívüli módon éreztette a hatását. Az ülés anyagából kiderült az is, hogy a koronavírus-világjárvány miatt sok család került nehéz helyzetbe. A Cívis Ház Zrt. ugyanakkor azt is jelezte, hogy több olyan egykori bérlő él jelenleg a korábban bérelt önkormányzati bérlakásban, akiknek a szerződését tartozás miatt felmondták, így jogcím nélküli lakáshasználóvá váltak, és a lakhatásukat nem tudják megoldani. Nekik a törvény nem nyújt megoldást, hiszen már nem rendelkeznek bérleti szerződéssel. A városi közgyűlés egyetértett azzal, hogy a jogcím nélkülivé vált, de a lakásban lakó volt bérlők esetében is indokolt, hogy kérelmükre a Cívis Ház Zrt. engedélyezze – a törvényi szabályozással szinkronban – a lakás 2022. december 31. napjáig történő használatát. Ez a használat nem hozna létre újabb bérleti jogviszonyt, a jogcím nélkülivé vált bérlő a korábbi bérleti díjjal azonos mértékű használati díjat lenne köteles fizetni.

Kiemelt fejlesztési terület

A 47 napirendi pont közül téma volt a tanácskozáson az is, hogy korábban a grémium döntött a Debrecen, Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatása – tervezett nyugati gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területen belül a 15850/1, 16475/10, 16477/34, 16477/35, 16477/39, 16477/42 és 16477/28 hrsz-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról a tócó-völgyi lakóterület-fejlesztés megvalósíthatóságának feltételeként. Ennek kapcsán Papp László polgármester Szabó Bence (Momentum) kérdésére azt is elmondta, hogy több száz lakás kialakítását tartja elfogadhatónak, s mint megtudtuk, Debrecenben ma mintegy háromezer, bérlakásként hasznosítható önkormányzati lakás van, melyek lekötöttek és vegyes színvonalúak. A városvezető szerint szükséges a városi bérlakásállomány minőségi megújítása is. Kiderült az is, hogy a megfelelő közúti kapcsolatok kialakítása mellett szükséges a 3-as villamosvonal kiépítése is a Tócóskert irányába.

A napirendi pont előterjesztése szerint a Tócó-völgy kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítását követően az önkormányzatot megkeresték a Tócó-csatorna jobb (nyugati) partján lévő, a fejlesztési területtől nyugatra eső kisvárosias lakóterületek tulajdonosai, akik a Kishegyesi út – Tócó-csatorna – tervezett nyugati gyűjtőút által határolt, az elmúlt évtizedben jelentős átalakulást és beépítési intenzitásnövekedést megélt terület megfelelő forgalmi kapacitású feltárását kérték. Ezen kérést megvizsgálva a megkeresésben foglaltak támogatást nyertek az önkormányzat részéről: a Kishegyesi út – Tócó-csatorna – tervezett nyugati gyűjtőút által határolt területen a Gyémánt utca északi irányú meghosszabbításával és a Kishegyesi útra történő kikötésével az önkormányzat egy új közlekedési csomópontot kíván kialakítani úgy, hogy az a déli szakaszán csatlakozik a tócó-völgyi kiemelt beruházás területéhez.

Mint kiderült, a korábbi tervekkel ellentétben a tócó-völgyi lakóterület-fejlesztéshez kapcsolódó tervezett Kishegyesi útra történő kikötés így nem a Tócó-csatorna keleti, hanem a nyugati oldalán valósul meg a Táncsics utcára történő, a Bíbor és Csillagfürt utcák közötti átkötéssel, keresztezve a csatornát. A Kishegyesi útra történő kikötés és csomóponti kialakítás mind területi igénybevétel, mind az új csomópont körül már meglévő, lakófunkciótól eltérő munkásszállói rendeltetés szempontjából optimalizálható.

Lakóterületté nyilvánítják

Elfogadta a grémium azt is, hogy Józsa határában, a Platán utca keleti oldalán lévő erdőterületben „beépítésre szánt lakóterület” kialakítása a cél, amely szolgálhatja a településrész növekvő lakásigényét, az értékesíthető lakótelkek számának növelése érdekében. A képviselő-testület hozzájárulására azért van szükség, mert a törvény értelmében „az erdőterületnek kertvárosias lakóterületté nyilvánítása szükséges”. Az érintett mintegy 12 telek a jelenlegi erdőterületi besorolással ellentétben nem erdősített, beépítetlen terület, így az adottságai alapján új lakóterület kijelölésére hasznosítható. A szomszédos, már beépített területekhez csatlakozva a településképi megjelenésben sem új elemként jelenne meg.

A módosítással érintett területen belül a javaslat józsai kertvárosias lakóterület-építési övezetet jelöl ki azzal a feltétellel, hogy a megengedett kialakítható legkisebb telek területe 600 négyzetméter, a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 százalék, az előírt zöldfelületi fedettség minimum 50 százalék, a megengedett épületmagasság 4,5 méter, a terepszint felett megengedett bruttó szintterületet meghatározó szorzó 0,50 lehet.

Szabó Bence (Momentum) a fentiekkel kapcsolatban azt kérdezte, hogy mi biztosítja azt, hogy nem sérül a szomszédos, Natura 2000-es terület? Válaszában Papp László polgármester arra is emlékeztetett, hogy a város már több olyan projektet valósított meg, amelyek ilyen területen vannak, de nem okoztak természeti károkat – lásd a Nagyerdei Stadion vagy a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozását.

Utak, csatornák is létesülnek

Egyetértett a közgyűlés azzal is, hogy együttműködési megállapodást kössön a város a Magyar Állammal a Déli Gazdasági Övezet bővítéséhez kapcsolódó intézkedésekről. A debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1025/2022. (I. 27.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztésének koncepciójával, annak előkészítésével és egyes elemek ütemezett megvalósításával, mely alapján mindösszesen 10.172.351.500 forint többletforrás biztosításáról döntött az önkormányzat javára. Így egyebek mellett megvalósulhat ott 2x1 sávos út kialakítása a DGÖ északi részén található 47-es új körforgalmi csomópontja és a már meglévő belső út között az út nyomvonalában vezetett közművek kialakításával; gázellátás, vízellátás-kapacitásbővítés előkészítési feladatai; szennyvízelvezetés, kapacitásbővítés előkészítési feladatai.

Így gazdálkodtak 2021-ben a debreceni városi társaságok

Elfogadta a városi gazdasági társaságok 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóit a debreceni önkormányzat képviselő-testületének közgyűlése. A napirendi pontok tárgyalása előtt Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) jelezte: az ellenzék nem fogja kritikával illetni a cégek munkáit, így tisztelegve a pandémia idején tanúsított helytállásuk előtt, tudván tudva azt is, hogy mekkora teher szakadt a társaságokra is a járvány miatt.

Papp László polgármester a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tevékenysége kapcsán azt is jelezte, hogy két hulladékudvara lesz a cívisvárosnak, s a reményei szerint jövőre nyithat meg az új létesítmény. A Vagyonkezelő teljesítménye kapcsán arra is rámutatott, hogy a pandémia idején a gazdálkodásnak az is egy fő szempontja volt, hogy egyetlen dolgozót se kelljen elbocsátani. Napjainkban az energiaárak emelkedése is nagy kihívások elé állítja a társaságot és az égisze alatt működő cégeit is.

EDC, Kultúrpark, DEMKI

A képviselők megszavazták az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság teljesítményét 131.674 ezer forint mérlegfőösszeg mellett 5.534 ezer Ft adózott eredménnyel; a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 582.136 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 55.316 eFt adózott eredménnyel zárt; az AGÓRA Közhasznú Nonprofit Kft. 139.495 ezer Ft mérlegfőösszeget és 161 ezer Ft adózott eredményt ért el; a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mérlegfőösszege 430.973 ezer Ft, adózott eredménye mínusz 3.291 ezer Ft.

A beszámolókból szemezgetve az is megállapíthaó, hogy például a Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 99.625 eFt mérlegfőösszeget, valamint valamint 541 eFt adózott eredményt jelentett; a DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolója 81.186 eFt mérlegfőösszeget és 49 eFt adózott eredményt tartalmaz; a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegfőösszege 386.730 ezer Ft, és mínusz 51.764 ezer Ft az adózott eredménye; a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 183.870 eFt mérlegfőösszeget és 12.339 eFt adózott eredményt közölt. A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2.913.345 eFt mérlegfőösszeg mellett mínusz 9.839 eFt adózott eredményt teljesített, s emiatt a közgyűlés egyúttal felkéri a gazdálkodási főosztály vezetőjét, hogy mindaddig, amíg szükséges, a társaság saját tőke/jegyzett tőke arányának helyreállítása érdekében minden év december 31. napjáig terjessze a pénzügyi bizottság elé a Társaság várható veszteségét ellentételező követeléselengedést.

DVSC, Vagyonkezelő

Elfogadták a DVSC Kézilabda Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját is, mégpedig 1.512.086 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 59.243 eFt adózott eredménnyel; a DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. mérlegfőösszege 2.140.655 eFt, az adózott eredménye -55.028 eFt. A képviselő-testület itt is azt javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a saját tőkéje helyreállítása érdekében rendeljen el 324.000 Ft összegű pótbefizetést, mely a tagokat a törzsbetéteik arányában terhelje azzal, hogy a pótbefizetés teljesítésének legkésőbbi időpontja a taggyűlés döntésének meghozatalától számított 60. nap.

Szerepel továbbá az előterjesztések kimutatásaiban a DVSC LA Létesítményfenntartó Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegfőösszege (2.149.999 ezer Ft), valamint a 72.798 ezer Ft-os adózott eredménye is; a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. mérlegfőösszege 3.173.401 ezer Ft, míg az adózott eredménye mínusz 20.454 ezer Ft. Ugyanakkor a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 29.328.924 eFt mérlegfőösszeggel 1.894.628 eFt adózott eredményt ért el, s ebből 1.000.000,- eFt osztalékot fizetnie kell legkésőbb 2022. december 31-ig az önkormányzata részére, míg a fennmaradó 894.628 eFt összeget az eredménytartalék javára köteles elszámolni. A közgyűlés jóváhagyta a Vagyonkezelő 92.091.835 eFt mérlegfőösszegű és 865.016 ezer forintos korrigált adózott eredményét is.

Új helyre kerülhet a debreceni légimentőbázis, cívisházat is értékesít Debrecen

A debreceni önkormányzat május 26-i képviselő-testületi ülésén az is kiderült, hogy Debrecen léphet egy újabb fontos beruházás gyorsítása érdekében. Ugyanis bruttó 561 millió forint többletforrásra volna szükség ahhoz, hogy még idén elkezdődhessen a Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca csomópontjának átépítése a nagyobb forgalomáteresztő képesség érdekében; Debrecen polgármestere ezért azt indítványozta, hogy a városi közgyűlés járuljon hozzá az összeg biztosításának előzetes kötelezettségvállalásához.

Az erről szóló előterjesztés szerint a beruházó állami cég, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. által lebonyolított közbeszerzési eljáráson három árajánlat érkezett a kivitelezésre. A legkedvezőbb is bruttó 2,13 milliárd forintról szól, miközben a forgalmas kereszteződés fejlesztésének tervezésekor 1,7 milliárd forinttal számoltak. A megvalósításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket is figyelembe véve legfeljebb bruttó 561 millió forint kellene ahhoz, hogy győztest hirdetve még 2022 második felében elkezdődhessen az új sávokat is eredményező fejlesztés. A projekt haladása érdekében Debrecen előzetes kötelezettségvállalást tehet a szóban forgó összeg finanszírozására a 2023-as városi költségvetés terhére, ugyanakkor az előterjesztés értelmében az állam állná ezt, csak a fedezet majd a jövő év elején érkezne meg.

Ingyenes vagyonátadás

Döntött a közgyűlés arról is, hogy ingyenesen átruházza az önkormányzat tulajdonát képező, 1871 négyzetméter területű, a valóságban a Panoráma út és a 48. számú főút kereszteződésében található ingatlanból a 02098/4 hrsz-on kialakuló „út” megnevezésű, 547 négyzetméteres ingatlan tulajdonjogát a Magyar Állam részére. Ez közfeladat (az országos közúthálózat fejlesztése, fenntartása üzemeltetése) ellátása érdekében szükséges, nevezetesen a „48. számú főút, Debrecen és Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése” beruházás megvalósítása céljából. Az ingyenes vagyonátadás nem veszélyezteti az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását.

A Készenléti Rendőrség kérte

A tanácskozás napirendjén szerepelt az is, hogy a Készenléti Rendőrség azzal a kérelemmel kereste meg az önkormányzatot, hogy megvásárolná a várostól a Déli Gazdasági Övezet területén található egyik ingatlant, és ott légimentőbázist kíván kialakítani. Ez a terület a debreceni 0493/33 hrsz-ú, „telephely” megnevezésű, 3 hektár 3322 négyzetméter nagyságú ingatlanból telekalakítás útján jött létre. A helyzetet bonyolítja, hogy – az előterjesztés szerint – az ingatlan tulajdonjogát az önkormányzat kisajátítási eljárással szerezte meg. A telekmegosztás előtti ingatlantulajdonos keresettel élt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kisajátítást elrendelő határozat összegszerűsége ellen, s ez a per a Debreceni Törvényszék előtt jelenleg is folyamatban van. A kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert a tulajdonos a kisajátítási kártalanítási összeg felemelése érdekében kezdeményezte, mivel álláspontja szerint a telekmegosztás előtti ingatlan forgalmi értéke a kisajátítási eljárásban megállapított 4.420 Ft/m2 helyett az általa közjegyzői nem peres eljárás keretei között készíttetett igazságügyi szakvéleményben foglaltaknak megfelelő 8.372 Ft/m2.

A vagyonkezelési osztály által a közelmúltban felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan forgalmi értékét 44.200.000 Ft (4.420 Ft/m2) összegben állapították meg. A közgyűlés úgy határozott, hogy értékesítésre kijelöli a 10 ezer négyzetméteres területet. Az értékesítés módjaként vevőkijelölést határoztak meg, és vevőként a Magyar Állam javára tulajdonjogot szerző Készenléti Rendőrséget jelölték ki. Az önkormányzat a közgyűlés döntését követően a vevővel adásvételi előszerződést köt, mely alapján a végleges adásvételi szerződést az ingatlannal kapcsolatos kisajátítást elrendelő közigazgatási határozat összegszerűségének bírósági felülvizsgálata iránti perben meghozott jogerős ítélet kihirdetését követő 30 napon belül kötnek meg. Az ingatlan minimális vételára 44.200.000 Ft + áfa, de ha a jogerős ítélet a kártalanítást magasabb összegben határozza meg, akkor az ingatlan vételára az így megállapított nettó Ft/m2 fajlagos forgalmi értéknek megfelelő mértékű összeg + áfa.

Megvenné az egyetem a Balásházyt

A csütörtöki debreceni városi képviselő-testületi közgyűlés határozata alapján versengő ajánlattétel útján értékesítheti a tulajdonos debreceni önkormányzat a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikumának, Gimnáziumának és Kollégiumának helyet biztosító három ingatlant. Az egyetem ugyanis azzal a kéréssel kereste meg a várost, hogy felsőoktatási közfeladatai ellátásához elengedhetetlenül szükséges a fenti ingatlanok kizárólagos használata, ezért indokoltnak tartják az ingatlanok tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzését. Az egyetem a tervek szerint megvásárolná a Manninger Gusztáv utca 4/B., a Bánat utca 25. és a Mezőgazdász utca 1. szám alatti ingatlanokat, tehát tulajdonképpen az egész iskolát. Az épületek jelenleg az egyetem ingyenes hasznosításában, térítésmentes használatában vannak. Az előterjesztés szerint a felsőoktatási intézmény az iskola bővítését tervezi, amelyhez szintén szükséges, hogy az ingatlanok tulajdonjogával az egyetem rendelkezzen. A vagyonkezelési osztály által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlanok és az egyik telken található első világháborús emlékmű forgalmi értékét 1 milliárd 809 millió forintban határozták meg.

Tananyagfejlesztéshez igénylik

Döntés született a május 26-i közgyűlésen arról is, hogy egy gazdasági társaság megveheti a Péterfia utca 27. szám alatti ingatlant. A város árverésen értékesíti a házat. A „lakóház, udvar” megnevezésű, 687 négyzetméteres ingatlanon lévő ház az 1810-es években épült klasszicista stílusban, 1958 óta országos műemléki védettség alatt áll. Az épületben négy lakás található, ezek közül három üresen áll, az egyetlen bérlő kiköltöztetése pedig folyamatban van. Az előterjesztésben kitérnek arra is: az ingatlan megvásárlására egy gazdasági társaság jelezte vételi szándékát. A cég a területen a városban meglévő oktatási bázisra építve digitális oktatási és tananyagfejlesztő tevékenységet szeretne végezni. Mint írják: a működésükhöz szükséges egy, a városközponthoz és az egyetemhez közeli ingatlan. A felújítással kiemelt figyelmet fordítanának az épület műemléki jellegére és cívis karakterére.

Az önkormányzat vagyonkezelési osztálya által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan piaci forgalmi értékét 73 millió 345 ezer forintban állapították meg. Az előterjesztésben hangsúlyozzák: a törvény értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogát 25 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték felett átruházni, ha törvény kivételt nem tesz, csak versenyeztetés útján lehetősége. A nyertes pedig az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő szervezet vagy természetes személy lehet. Az árverés induló licitára az ingatlan felbecsült értéke, azaz nettó 73 millió 345 ezer forint lesz.

Papp László polgármester hangsúlyozta: az értékesítés feltételeként a vevőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződés hatályba lépését követő egy éven belül megszerzi az épület felújítására vonatkozó engedélyeket, és az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 3 éven belül befejezi a felújítási munkálatokat. Ha ez nem valósul meg, az önkormányzat az adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított öt éven belül visszavásárolhatja az ingatlant a vételár 80 százalékáért.