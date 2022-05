Családi programnak ígérkezik az I. Debreceni Szakmafesztivál szombaton Debrecen főterén. A Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) rendezvényét beharangozó szerda délelőtti sajtótájékoztatón a Déli Ipari Parkban található Vitesco Technologies Hungary Kft. üzemét Barcsa Lajos ideális helyszínnek nevezte, mivel a 21. század ipari környezet hűen tükrözi, mennyire másabb ma egy innovatív gyárban dolgozni, mint évtizedekkel ezelőtt.

Barcsa Lajos alpolgármester

Forrás: Molnár Péter

– Debrecen fejlődésében kulcskérdés a szakképzés, hiszen az újabb munkahelyek megteremtésekor figyelembe kell venni, hogy a munkaerő 30 százaléka felsőfokú végzettséget, 70 százalék pedig magasan kvalifikált szakképzettséget igényel. A szakképzésre való jelentkezéshez önmagában hívószó az új beruházások folyamatos megjelenése, hiszen amikor valaki a DSZC tanintézményeiben végez, máris jól fizető, biztos munkahelyet képes találni. A centrum a különböző cégekkel együttműködve ugyanis olyan duális szakképzést biztosít, aminek főként a diákok a nyertesei – véli az alpolgármester. Barcsa Lajos hozzátette, a város közreműködésével a szakképzési centrum az elmúlt években 2,5 milliárd forintot fordított a központ épületeinek fejlesztésére és bővítésére. Valamint előre vetítette, Debrecen olyan rendezvényeket és családi programokat igyekszik szervezni, melyek különböző kiállítások alkalmával a gyakorlatban mutatják be azokat a szakmákat, amelyek elérhetőek a fiatalok számára. Mint mondta, mindez azért fontos, mert mind a meglévő, mind az újonnan beruházni kívánó cégek további munkaerőigénnyel fognak élni a jövőben.

Lukas Juranek, a Vitesco ügyvezetője

Forrás: Molnár Péter

– Cégünk 2018-as jelenléte óta folyamatosan együttműködünk a helyi szereplőkkel. Három évvel ezelőtt megállapodást írtunk alá a DSZC-vel, azóta újabb szintre lépett ez az összetartás, és sokkal intenzívebb lett a közös munka, mint azt eredetileg terveztük. Részt vettünk többek közt a gyakornoki programban, a tanárok szakmai fejlesztésében és a tananyagfejlesztésben. Ez a kölcsönös támogatás kulcsfontosságú a siker szempontjából, és ezt a Szakmafesztivál megrendezése egyértelműen tükrözi – mondta Lukas Juranek. A Vitesco ügyvezetője szerint a hasonló rendezvények lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára, hogy megtudhassák, mi is az egyes szakmák valós tartalma. Elárulta, hogy az elkövetkező időszakban számos esemény várható: többek között 2022 szeptemberében kezdődik a mechatronikai technikusok képzése a Brassai Sámuel Műszaki Technikumban.

Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója

Forrás: Molnár Péter

– Napjainkban Debrecenben a 21. század ipari forradalma zajlik, ami folyamatos kihívást jelent. Ennek csak úgy tudunk megfelelni, ha szorosan együttműködünk azon partnereinkkel, akik ezt a fejlődést elősegítik – hangsúlyozta Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója. Elmondta, a Szakmafesztiválon a korábbi szakmai bemutatóktól eltérően rendhagyó módon egy családias hangulatú környezetben mutatják be, hogyan képzelik el a jövőt a szakképzésben, mi is valójában a duális képzés, valamint azt, hogy az egyes tagintézményeik mely vállalatokkal működnek együtt.

– Meg szeretnénk mutatni, hogy milyen jövő áll azok előtt, akik iskoláinkba beiratkoznak. Hiszen Debrecenben egy egész karriert fel lehet építeni, azonban a jó döntés meghozatalához megfelelő információk kellenek – tette hozzá Szilágyi Sándor.

Színes, egész napos program a főtéren

A Debreceni Szakképzési Centrum hagyományőrző szándékkal rendezi meg az első Debreceni Szakmafesztivált május 14-én, szombaton a Kossuth téren. Az élménydús programokat és látványos bemutatókat ígérő tavaszi rendezvényen harminc standnál várják a központ tagintézményei és a partnercégek az érdeklődőket. A kitelepülő cégek izgalmas technológiai eszközökkel mutatják be az egyes szakmákat, amelyeket a fiatalok és a szülők is kipróbálhatnak. A Szakmafesztiválon a Vitesco Hungary mellett részt vesz többek közt a debreceni BMW-gyár, az Alföldi Nyomda, az Opus cégcsoport, a Mol, a Manz és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola is. A délelőtt 11 órától este 8-ig tartó, ingyenesen látogatható eseményt különböző színpadi produkciók és folyamatos zene színesíti, a napot pedig a magyar Soulwave zenekar fellépése zárja.

Hajnal László