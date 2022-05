A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a helyi Zöld Kör által kezdeményezett fórum célja volt, hogy tájékoztasson a nemzeti Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Tervről, illetve arról, hogy az Európai Unió támogatási rendszere megvalósítása során milyen módon lehessen maximalizálni a környezeti hasznokat és mérsékelni az esetleges károkat.

- Az előadásom alapvetően a közös agrárpolitika és a természeti biológiai sokféleség kapcsolatáról szól. A mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő állatfajoknak az állományai jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. Ez Európa egyes területein egész jelentős mértékű, és Magyarországon is sajnálatosan érezhetők ezek a folyamatok – ismertette Tóth Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programtervezője. Mint kifejtette, egy olyan környezeti leromlásnak vagyunk a szemtanúi, ami a legintenzívebben az agrárterületeken zajlik. Ebben a folyamatban a közös agrárpolitika támogatásainak többféle szerepe lehet.

Előadásában olyan támogatási módokat mutatott be, amelyek kedvező módon befolyásolhatják a mezőgazdasági élőlények állapotát, például a madárállományok csökkenésének megállítását, ugyanis a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő fajok száma az elmúlt évtizedben 30 százalékkal csökkent.

- Ennek oka többféle. Az élőhelyek 25 százaléka eltűnt, és csökkentek a termőterületek is. A betakarítások üteme gyorsult, a növényvédő és rovarirtó szerek, valamint a műtrágya felhasználása megemelkedett. Költözőmadarainknak nagyobb távokat kell megtenniük, hogy számukra táplálékot nyújtó területeket találjanak – fejtette ki. Ezen kívül szólt azokról a potenciális környezeti kockázatokról is, amit egy támogatás által meghatározott agrártermelés kifejt. Kiemelte, hogy

jelenleg a KAP az egyetlen eszköz arra, hogy a mezőgazdasági környezetvédelmet hatékonyan támogatni lehessen.

A következő finanszírozási ciklushoz, annak a különböző támogatási lehetőségeihez próbálnak olyan szakmai érveket adni, amelyek jobbá tehetik, és az élő környezet számára kedvezőbbé változtathatják ezt az agrártámogatást, ami a mezőgazdasági termelés szabályozásának egyik legfontosabb része.

Forrás: Kiss Annamarie

- Egyesületünk javaslatai között szerepelt többek között olyan szabályozás bevezetése, amely korlátozná a gazdaságosan nem művelhető területek környezeti kockázatokkal járó művelését. Ilyen lenne például a belvízérzékeny területek művelésének tiltása. Ezen kívül szorgalmazzuk, hogy a közvetlen környezeti kockázattal járó tevékenységek támogatása megszűnjön, valamint egy kompetens és elkötelezett zöld tanácsadó hálózat jöjjön létre – fejtette ki előadása végén az egyesület programtervezője.

Madarász István, az Agrárminisztérium Támogatáspolitikai Főosztály Agrárstratégiai Koordinációs Osztályának vezetője online tartotta meg előadását, melyen az elkészült és az Európai Uniónak már véleményezésre benyújtott magyar KAP-stratégiáról és annak támogatási rendszeréről beszélt a hallgatóságnak.

- A magyar KAP-stratégia megírását helyzetelemzéssel kezdtük. Megvizsgáltuk a lehetőségeket közgazdasági, társadalmi, vidékfejlesztési és környezeti szempontból is. Ebben a munkában segítségünkre volt az Agrárminisztérium és háttérintézményei, valamint számos civilszervezet is – idézte fel. Kiemelte, hogy a talajjal kapcsolatos kedvezőtlen folyamatok is megjelennek a stratégiában.

A talaj állapotának javulásával nemcsak természetvédelemben teremt minőséget, de a gazdálkodók számára is pozitív eredményt hozhat

– tette hozzá.

Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiát mutatta be, amely azzal foglalkozik, hogy Magyarországon a különböző ágazatokat hogyan lehetne egy hosszú távú, fenntartható keretbe helyezni, és ezeknek az ágazatoknak a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel való kapcsolatát. Bemutatta többek között azt, hogy hogyan segíthet a helyi ellátási láncoknak a fejlesztése abban, hogy minél több ember jusson egészséges élelmiszerhez úgy, hogy a hasznok az adott térségben maradjanak.

BS