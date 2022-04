Kabán több önkormányzati tulajdonban álló épületen végezhetnek korszerűsítést, a település mintegy 225 millió forintot nyert el az elképzelések megvalósításához. Érdeklődésünkre Szegi Emma polgármester elmondta, az egyik érintett épület a település központjában áll, és ugyan most használaton kívül van, de a beruházás megvalósításával a helyi, mintegy 70 főt mozgató néptánccsoport próbaterme lehet. A másik a helyi műemlékvédelem alatt álló – ahogy a kabaiak mondják – régi rendőrségi épület. A tervek szerint itt felújítják és visszaállítják a homlokzatot, a munka befejezésével pedig helytörténeti gyűjteménynek lesz a helye. A tervek szerint hónapokon belül elkezdődhet a munka, erre az önkormányzat az egyre dráguló építőanyagárak miatt is törekszik.

Korszerűbb épületek, terek

Nyíradonyban 380 millió forint segíti majd három önkormányzati épület komplex energetikai korszerűsítését. A projektben érintett a városüzemeltetési iroda telephelye, a rendőrség épülete és a művelődési ház. Megkeresésünkre Tasó Béla polgármester elmondta, hogy az Aradványpusztán található közösségi ház és orvosi rendelő közös épületén a külső falazat hőszigetelésének és a meglévő fűtésrendszer korszerűsítésének munkálatait végzik el, továbbá cserélik a nyílászárókat, és új tetőt alakítanak ki szigeteléssel. Ezen túlmenően az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat külön bejáratot kap, és mozgáskorlátozottak számára mellékhelyiségeket alakítanak ki. A város központjában lévő rend­őrségi épületben szintén fűtés-korszerűsítés és hőszigetelés valósulhat meg. Végül pedig a régi malom épületén ugyancsak hőszigetelést, fűtés-korszerűsítést és nyílászárócserét végeznek el. – A tervek szerint ezek a munkálatok hónapokon belül elkezdődnek – mondta.

Művelődési ház újul meg

Nagyrábén a művelődési ház korszerűsítését végzik el mintegy 80 millió forintból. Tiszai Károly polgármester elmondta, hogy az épület régen magtárként működött, azt hosszú évtizedekkel ezelőtt alakították át közösségi térnek. Szavai szerint jelenleg is komoly élet zajlik a művelődési házban, naponta – és akár hétvégente is – akár 10-12 órát nyitva tart ez az intézmény. A tervek szerint kicserélik az elavult, fából készült nyílászárókat, szigetelik az épületet, rendbe hozzák a tetőt, továbbá a fűtést is korszerűsítik. – Elavult a rendszer, gazdaságtalan gázkazánok üzemelnek – mondta a település első embere. A munkálatok megkezdését nyár végére tervezik, és az elképzelések szerint rövid határidőn belül be is fejezik.

Napelemet is felraknak

Tetétlenen pedig az idősek otthonának teljes energetikai korszerűsítése a cél, erre az önkormányzat csaknem 72 millió forintot nyert a TOP Plusz pályázatán. A támogatásból nyílászárócserét, utólagos hőszigetelést végeznek el, továbbá napelemes rendszert telepítenek az épületen. Az elképzelések szerint a munkálatok szeptemberben indulhatnak el, előtte a közbeszerzési eljárások és a szükséges dokumentálás folyik. Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat előzetesen már egyeztetett az intézmény vezetésével a munkálatok menetét illetően. A tervek szerint az átalakítás nem fogja befolyásolni majd a lakók mindennapi életét.

