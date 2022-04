Állásbörzét és karriernapot tartottak a Debreceni Egyetem szerdán az intézmény főépületében. A díszudvar és az árkádos folyosórendszer csaknem teljesen megtelt a nyitott pozíciókkal érkező munkáltatók standjaival.

Csernoch László, az intézmény tudományos rektorhelyettese nyitóbeszédében úgy fogalmazott, örömmel tölti el, hogy a régió munkáltatói ilyen nagy érdeklődést mutatnak az egyetem hallgatói iránt.

– A Debreceni Egyetem fontos szempontnak tartotta a képzési portfóliójának összeállításában, hogy olyan hallgatókat képezzen, akik az éppen aktuális munkaerőpiacnak megfelelő képzettséggel rendelkeznek.

Úgy vélem, ez az állásbörze nemcsak a munkáltatóknak, hanem az egyetem diákjainak is meghatározó élmény, egy olyan lehetőség, ahol megismerkedhetnek mindazokkal a lehetőségekkel, amiket Hajdú-Bihar kínál számukra az elhelyezkedés szempontjából

– mondta a rektorhelyettes.

Csernoch László | Forrás: Czinege Melinda

– Az egyetem elsődleges feladata, hogy megfelelő szaktudással vértezze fel a hallgatóit, amivel könnyedén boldogulnak a munka világában, és hogy segítsék a diákokat elindítani ezen az úton. Az állásbörzére ellátogató hallgatók egyetemi éveihez közeledve – de a végzés után biztosan – több álláslehetőség között tudnak válogatni igényeiknek megfelelően – véli Csont István. A Hallgatói Önkormányzat elnöke szerint

már a szervezés alatt látható volt a hatalmas érdeklődés a kiállítók felől. Rendkívül színes programpalettával készültek, több mint hetven kis- és középvállalkozás, valamint multinacionális vállalat jelent meg a rendezvényen.

– A hallgatók az állásbörzén megismerhetik a munkakeresés teljes folyamatát, hiszen nemcsak a cégek aktuális álláslehetőségeiről tájékozódhatnak, hanem különböző karriertanácsadásokon vehetnek részt, illetve segítséget kapnak az önéletrajzuk tökéletesítésében is – egészítette ki Csont István, majd hozzátette:

előfordult, hogy az önéletrajz leadása után már a helyszínen állásinterjút tartottak a hallgatókkal a cégek.

Csont István a Naplónak elmondta, a többéves hagyományokkal rendelkező rendezvényen nemcsak a végzős és a diplomavédés előtt álló hallgatókat várták, hanem azokat is, akik esetlegesen gyakorlati pozícióban szeretnék kipróbálni magukat a munka világában.

Csont István | Forrás: Czinege Melinda

– A visszajelzések alapján árulkodó jel lehet, hogy a munkáltatók számára kiadó helyek rekordgyorsasággal beteltek. Emellett személyes tapasztalatból tudom, hogy számos hallgató szerzett gyakorlati pozíciókat az évek során, egy-egy állásbörze átlagosan háromezres látogatói számmal büszkélkedhetett korábban – mondta lapunknak az elnök.

A kiállítók között új és visszatérő munkaadók standjait is felfedeztük. Nemzetközi nagyvállalatoktól kezdve kisebb magyar cégek is képviselték magukat. Főkét technológiai, informatikai, mezőgazdasági, autóipari és pénzügyi területről ismert vállalkozások plakátjait láttuk. A közszolgálati szektorból évek óta jelen van a honvédség és a rendőrség, emellett idén a Nemzetbiztonsági Szolgálat is toborzott. Mint megtudtuk, középiskolai végzettséggel már több szektorban tudnak állást biztosítani a magyar állampolgársággal rendelkezőknek, de főleg a kibervédelem az, ami egy dinamikusan növekvő terület.

Ottlétünk alatt számos külföldi diákot is láttunk, a szervezők elmondták, számos nemzetközi vállalatnál alapkövetelmény az angol nyelvtudás, így gyakran külföldi hallgatókat is alkalmaznak ezek a cégek.