Eredménytelenül zárult a kivitelezésre vonatkozó eljárás – tájékoztatott csütörtöki számában a Közbeszerzési Értesítő.

A tervek szerint az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. beruházásában egy 506 négyzetméter alapterületű, háromszintes, pincés épületet és egy, a halastóból leválasztott, vízgépészettel ellátott, körülbelül 600 négyzetméteres medencét alakítanának ki a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának területén. Előbbiben a terepszinthez képest a kétszintes kilátó épületrész félig a terepszint alatt kialakított, egyszintes épületrészhez kapcsolódik majd. A minél alacsonyabb kialakítás miatt lapos tetővel fedik, amely nagyrészt exten­zív zöldtetőt kap. Ehhez kapcsolódóan alakítják ki a medencét, amelyre az épületből láthatunk majd ki.

Kutat is fúrnak

A projekt része továbbá többek között a közlekedő­utak kiépítése és felújítása, faszerkezetű nádutak lefektetése, valamint a nádas irtása és telepítése is. A területen fúrt kutat kell létesíteni, vizét pedig be kell vezetni az épületbe, üzemi célokra.

A közbeszerzési eljárás sikertelenségének oka, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlat összege is meghaladta a projekt fedezetére rendelkezésre álló keretet.

HBN