Százról százötvenre emelte a városi érdekből bérlőkijelölésre, bérlőkijelölési jog biztosítására, valamint megállapodással történő bérlőkiválasztási jog biztosítására elkülönített lakások számát a debreceni közgyűlés a csütörtöki ülésén. A változtatás óvodapedagógusok kérése alapján indult.

– Igazi alulról jövő kezdeményezésről van szó; óvodavezetők kerestek meg azzal, hogy a tehetséges, frissen végzett óvodapedagógusok megszólításában, elhelyezkedésükben segítsünk. Az óvodáink folyamatosan újulnak, de nemcsak a külcsín fontos, hanem a belső értékek is, ezt pedig azok az óvodapedagógusok adják, akik nap mint nap vigyáznak a gyermekeinkre. Úgy gondolom, minden segítséget meg kell adnunk ahhoz, hogy őket helyben tartsuk – mondta Barcsa Lajos alpolgármester.

– Reményeink szerint a következő egy-két évben elindítandó városi lakásépítési program keretében újabb jelentős bérlakásállomány-növekedést tudnk majd elérni, ez fontos előrelépés lenne, az állományt minőségileg is fejlesztenénk – tette hozzá Papp László polgármester.

Vaszkó Imre (DK) arról érdeklődött, jelenleg mekkora az állomány és mi a célszám a lakásfejlesztési programban.

– Az önkormányzati bérlakásállomány közel 3 ezer lakás. Ez jelentős vagyoni érték és ingatlanállomány is, ezért sem támogattuk tavaly azt a kormányzati elképzelést, hogy a bérlakásainkat nyomott áron értékesítsük a bérlők felé. Ezt a lakásszámot mindenképpen növelni kellene – mondta a polgármester. Megjegyezte, nagyon összetett az állomány, összkomfortos, komfortos lakások és házrészek is vannak benne. Bizonyos időnként megtörténik a felülvizsgálata, vannak eladások, jellemzően házrészeké, de ez a 3 ezer nagyjából egy szinten tartott szám. – Az lenne megfelelő, ha ezt az állományt több százzal tudnánk növelni a következő 3-4-5 évben, és elsősorban minőségi növekedést tudnánk elérni. A tervezett tócóvölgyi lakásprogram is ezt szolgálná – mutatott rá Papp László.

– Sajnos, az önkormányzati lakásállomány jó része műszakilag elavult, nagyon sok ingatlan felújításra szorul. Ezért indokolt, hogy az önkormányzat gondolkodjon új lakások építésében és a meglévők felújításában. Vannak olyan önkormányzati lakóterületek vagy lakóterületként hasznosítható területek, ahol új lakások akár telepszerűen, akár egyedileg megvalósíthatóak. Nyilván kérdés, hogy önkormányzati beruházásban vagy helyi vállakozásokkal együttműködve valamilyen koncepcióban. Az üres lakások egy része gazdaságosan nem felújítható, ezek értékesítése jelenleg is folyamatban van, jellemzően például a szomszéd megvásárolja és összenyitja a meglévő ingatlanával – mondta Racsmány Gyula, a Vagyonkezelési Osztály vezetője.

– Részben a Covid-helyzetre tekintettel az elmúlt években nem volt lakbéremelés – emlékeztetett Papp László. – Tehát egy egészen nyomott lakbérszint jellemző. Van olyan lakás a Cívis Ház tulajdonában, amely esetén többe kerül a fenntartás a Cívis Háznak, mint amennyit a bérlőtől beszed. Készülünk egy új lakásrendelet-korrekcióra, változtatunk a lakbérek struktúráján – tudatta a polgármester.

„A közgyűlés 2016-ban határozta meg a fenti célokra elkülönítendő lakások számát 100 darabban. A Cívis Ház Zrt. tájékoztatása szerint jelenleg 92 lakás lakott. A Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya 2021-ben kezdeményezte az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák pedagógus-utánpótlásának biztosítása érdekében óvodapedagógusok városi érdekből történő bérlőkijelölését. A Cívis Ház Zrt. közreműködésével erre a célra kiválasztottak nyolc önkormányzati tulajdonú bérlakást, ebből két lakás esetén megtörtént a bérlő kijelölése, további hat lakást fenntart a Zrt. az óvodapedagógusok részére. A 100 lakásból így már csak két lakás feletti rendelkezés biztosított. A jövőben felmerülő potenciális igények kielégítése érdekében indokolt a keretszám megemelése” – áll az előterjesztésben.

SzT