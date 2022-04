Nem túl biztatóan indul az év a mezőgazdászok számára. Bár a tél csapadékosabb volt az előzőnél, ez csak januárra korlátozódott, és a következő két hónapot ismét a szárazság jellemezte.



– A dél-bihari térségben a repce, de leginkább az őszi búza az, ami megtalálható az őszi vetések között. Szerencsésebbek voltunk, mert a januárban leesett hótakaró sokáig kitartott, de ennél jóval többnek is örültünk volna – értékelt megkeresésünkre Polgárné Kóti Julianna komádi gazdálkodó.

A február és a március azonban már nagyon száraz volt, így sok csapadék, nedvesség hiányzik a földekből.

Elkezdődtek a tavaszi munkák



– Egyelőre a talajok megmunkálása kezdődött el, főleg boronálnak a gazdák. Ez a talajok elegyengetését, a magágy előkészítését jelenti, hogy az jobban meg tudja tartani a nedvességét. Ami időszerű lenne, az a tavaszi zab és árpa vetése, de még nem ideálisak a feltételek – mondta Polgárné. Áprilistól jön a kukorica és a napraforgó vetése. A búzaföldek műtrágyázása megtörtént, de a növények fejlődésének elindulásához szükséges csapadékmennyiség egyelőre elmarad. A gazdálkodó elmondta,

többszörösére emelkedtek a műtrágyaárak, továbbá drágultak a vetőmagok és a növényvédő szerek is. Az enyhe telet pedig a kártevők nagy része is átvészelte.

– Egyeken gazdálkodunk, felénk az őszi vetések a kalászosokat jelentik, azok közül is az őszi búza és az őszi árpa a jellemzőbb. A repce ter­mesztése inkább a Dunántúlon gyakori. Viszonylag jó minőségű talajmunka mellett tudtuk ezeket elvetni, viszont a tél enyhe volt, a kellő mennyiségű csapadék pedig elmaradt az év első három hónapjában, s ezeknek a növényeknek a fejlődését ez visszavetette – mondta el megkeresésünkre Bencsik Dániel gazdálkodó. Mint kifejtette, ebben az időszakban jelentősen alacsonyabb volt az elvártnál az átlagos csapadékmennyiség, így a földekre kijuttatott tápanyagok – mint például a műtrágya – nem tudtak megfelelően hasznosulni. Viszont pozitívum, hogy a térségre jellemző belvíz kialakulása elmaradt, így azok a növények, amelyeket elvetettek, szinte teljes egészében ki tudtak kelni.

– A napraforgó és kukorica vetése április közepén, második felében kezdődik. A tél aprózó hatása tudott jelentkezni, ez segítette a jó talajállapotok kialakulását. A mag­ágykészítésen már sokan túl is vannak, elmunkálták az őszi szántásokat – osztotta meg tapasztalatait az egyeki gazdálkodó. Hozzátette:

általában a napraforgót vetik el hamarabb, majd magasabb talajhőnél a kukoricát. A munkálatok előrehaladottak, egyelőre jók a kilátások az idei termésátlagra.

Drasztikusan emelkedő árak



– Mi is tanúi vagyunk a drasztikus áremelkedéseknek, főleg az inputanyagok esetében. A műtrágyánál például akár négyszeres emelkedés is tapasztalható. Ennek ellenére nem csökkentjük a felhasznált mennyiséget, továbbra is tartjuk az eddigi szintet. Viszont a terményárak is nagyot emelkedtek, s úgy tűnik, hogy eddig kompenzálni tudják az előbbieket – értékelt Bencsik Dániel.

A napraforgó mázsája jelenleg 35 és 40 ezer forint között van, három évvel ezelőtt még 8-9 ezer forint volt, illetve a kukorica terményára is emelkedést mutat még.

Kevesebb üzemanyaggal

Az egész kontinenst jellemző üzemanyagár-emelkedés is jelentős nehézséget okoz a gazdáknak. Bencsik Dániel elmondása szerint a mennyiségi korlátozás még kezelhető a permetezési és műtrágyaszórási munkálatokkor, azonban a talajmunkák és a vetés időszakában már szükséges lesz napi szinten a benzinkútra járniuk. – A nagygépek üzemanyagtartálya körülbelül 500-600 liter, ez elegendő lehet a tavaszi munkák alatt, viszont betakarításkor már nagyobb mennyiséget kell felhasználnunk – tette hozzá.

Bekecs Sándor