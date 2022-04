– Emellett a Start-up programunkban szintén négyezer olyan fiatalt támogatunk, akiknek van egy megvalósítható ötletük, és nem félnek a vállalkozóvá válás gondolatától. A Kooperatív doktori programunk négyszáz főt számlál. Ez a magas ösztöndíjazású rendszer azon mesterszakos diplomával rendelkezők számára hasznos, akik szeretnének versenyképes keresettel hazai tudományos pályán maradni – tette hozzá.

– Hamarosan indul a Tudományos és Innovációs park program, országosan tizennégy park létrehozásával. A kormány 600 milliárdos beruházása új iparágak technológiai bázisait hozza létre az egyetemeken. Laboratóriumok, szakok és iparcsarnokok építésével létrehozunk egy olyan fizikai és szellemi teret, amelynek segítségével Magyarország a nyertese lehet a világban láthatóan zajló ipari szerkezetváltásnak. Ebben a Debreceni Egyetem is kimagasló szerepet fog játszani – fogalmazott Birkner Zoltán. Az elnök szerint mindez időbe fog kerülni, de 2025-re látványos eredménye lesz a kutatás-fejlesztésnek hazánkban, ami a gazdasági fejlődést is automatikusan maga után vonja.

– Tudomásul kell venni, hogy humán erőforrás nélkül a laborok és a gyárak életképtelenek. Ahhoz, hogy egy innováció sikeres legyen, a hallgatókat is be kell vonni – mondta Pintér Ákos. A Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese szerint a különböző tématerületeken számos fiatallal együttműködve végeznek munkát. Többek közt a terápiás célú fejlesztések, a biotechnológia, az energetika, a vízzel kapcsolatos kutatások és a big data területén is sikeres eredményeket értek el a hallgatókkal közösen.

