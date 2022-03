Immár harmadik alkalommal ismerte el Debrecent a Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó fDi magazinja. A cívisváros a nemzetközi megmérettetésen 2018 és 2021 után most a kisebb városok között jutott a top 10-be, az eredményről kedd délután Barcsa Lajos alpolgármester és Póser Zoltán ügyvezető beszélt az EDC Debrecen székházában.

Mint elhangzott, a legújabb összesítésben Debrecen a nyolcadik helyen végzett a befektetésösztönzési stratégiája alapján.

Barcsa Lajos kiemelte, hogy a kutatásban már a járvány alatti gazdasági helyzet is megjelent, ami azt bizonyítja, hogy Debrecen gazdasága nemcsak válságálló volt, hanem növekedett is a járvány időszakában. – Az eredeti tervekhez képest tavaly az előzetes számításoknál 20 százalékkal több helyi adót fizettek be a cégek a városkasszába – jegyezte meg.

Tavaly 883 millió euró értékű beruházás érkezett a városba, melyek 1451 új munkahelyet teremtettek, de a nagy cégek helyett a kis- és középvállalkozások is sok új munkahelyteremtő fejlesztést hajtottak végre. Debrecen olyan városokkal került a legjobb tízbe, mint például az angliai Middlesbrough és Doncaster, az írországi Cork, a portugáliai Braga vagy a lengyel Lublin és Gdynia.

További részletek később.

SZD