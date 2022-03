Annak ellenére, hogy még nincs meg a partnerségi megállapodás és nincsenek meg az operatív programokra vonatkozó megállapodások, a 2021-27-es uniós ciklus elkezdődik Hajdú-Bihar megyében. A magyar kormány úgy döntött, hogy költségvetési forrásokból elindítja azokat a projekteket, amelyeket majd szeretnénk az Európai Unió felé elszámolni. Elsők között a TOP Plusz felhívásokban a 4 és 5 számjegyű utak felújítására vonatkozó kiírás eredményei születtek meg – tudatta Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke pénteken, a Megyeházán tartott tájékoztatón. Ismertette, a TOP pluszos keretből mintegy 8 és fél milliárd forint értékben közel 50 kilométer utat tudnak felújítani. Az állam egyéb forrásból megduplázza a felhasználási keretet, összességében minimum 115 kilométer út fog megújulni ebben az évben, összességében 18 milliárd forint értékben – közölte. Pajna Zoltán hangsúlyozta, egyenletes a megye különböző területeinek a fejlesztése.

A Hajdú 3. választókerületben két jelentős útszakaszon dolgoznak majd. – Az egyik a Hajdúhadházat és Hajdúsámsont összekötő út, jelenleg ez töredezett, nyomvályús és rendkívül balesetveszélyes. Hat méter szélesre bővítjük ezt az utat, a felújítás 8,8 kilométer útszakaszt érint, ezzel a két nagy települést összekötő út biztonságos forgalma lehetővé válik – tudatta Tasó László, a szóban forgó térség országgyűlési képviselője. A körzetében több szakaszban, összesen 2,3 kilométer hosszan megújul még a 4908-as út, amely a 471-es számú főút egyik oldalága.

– A következő lépésben – melynek a tervei már készülnek – teljesen Martinkáig felújítjuk az utat – beszélt a jövőről is. Hangsúlyozta, lassan a végére érnek a településeket összekötő utak felújításával, de természetesen van még tennivaló.

A 4-es számú választókerületben három utat érint a mostani döntés. Az egyik a M35 és a Derecske közötti szakasz, itt 2,3 kilométer hosszan újul meg az út. – A 4808-as úton Hosszúpályi átkelő 2,8 kilométeres szakasza is érintett, és egy hosszabb szakasz lesz a 4812-es út Szentpéterszeget, Gáborjánt és Hencidát érintő 8,1 kilométeres szakasza – vette sorra Vitányi István országgyűlési képviselő. Hozzátette, ezen három út fejújítására 2,2 milliárd forint érkezik a választókerületbe. – Folytatódik az az útfejlesztési program, ami megindult, igen jól haladtunk az előző időszakban is, reméljük felhatalmazást kapunk, hogy folytassuk ezeket a beruházásokat – összegezte.

Bodó Sándor, a Hajdú 5-ös választókerület országgyűlési képviselője elöljáróban arról beszélt, az útépítések esetében szükség van az együttműködésre, leszögezte minden munka és siker közös. – Választókerületünk legjelentősebb beruházása ebben az időszakban a Hajdúszoboszló és Nádudvar közötti szakasz második üteme lesz. Az első ütem már elkészült, megelégedéssel használják a lakosok. A két település közötti szoros gazdasági kapcsolat indokolttá tette, hogy ezt a munkát folytassuk, ezzel a 8 és fél kilométeres szakasz megvalósításával be is tudjuk fejezni – tudatta. A másik fontos beruházás ebben a térségben a Földes átkelőszakasz felújítása 2,5 kilométer hosszan. – Lényeges minden autópálya felhajtó megközelíthetősége, ezért a Hajdúszovát – Derecske vonzáskörzetében található felhajtó 2,5 kilométeres felújítása nemcsak a hajdúszovátiaknak, hanem a térségnek is óriási segítség. Ez a három program lesz a következő hónapokban az, ami láthatóan fogja javítani a választókerületben a közlekedés feltételeit – összegezte Bodó Sándor.

Tiba István úgy fogalmazott, az elmúlt években a 6-os számú választókerületben nagyon sok, városok közötti út újult meg, viszont van néhány olyan szakasz, aminek rekonstrukciójára régóta várnak. Az egyik ilyen a Hajdúböszörmény és Hajdúhadház közötti, nagy forgalmú út felújítása. Ebben az évben itt is elindul a munka 7 és fél kilométer hosszan – tudatta. A térségben egy másik jelentős beruházás lesz a Hajdúnánás belterületén lévő 4 és fél kilométeres körút megújítása lesz. – Folyamatban van az M3-as hajdúnánási szakaszától a Tiszavasvári felé menő 4 kilométeres szakasz újítása. Fontos az, hogy a választókerületek szomszédos városai jó minőségű úton legyenek megközelíthetőek – hangsúlyozta. Hozzátette, a lakosság részéről több igény van, a tervek között szerepel a Hajdúnánás – Kálmánháza közötti út megújítása is. – A TOP Pluszban a belterületi utak felújítására is lesz lehetőség. A következő ciklusban – ha tudunk együtt dolgozni a továbbiakban – ugrásszerűen javulás várható mind a belterületi, mind a települések közötti közlekedés szempontjából – húzta alá Tiba István. Pajna Zoltán ehhez kapcsolódóan elmondta, március elsején megjelent a belterületi utak felújítására vonatkozó kiírás, több mint 11 milliárd forint értékben lesz lehetőségük a településeknek pályázni.

Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának igazgatója tudatta, a közbeszerzési eljárást követően ebben az évben, akár már nyáron megkezdődhetnek a munkálatok a fent említett szakaszokon. Egy-egy szakasz esetében 90-120 nap lesz a kivitelezés határideje.

