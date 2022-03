A Debreceni Egyetem Karácsony Sándor termében vehették át oklevelüket azon kis- és középvállalkozások képviselői, melyek a debreceni Déli Gazdasági Övezetben kifejezetten kkv-k számára kialakítandó ipari park első betelepülői lesznek. Az okleveleket Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Papp László, Debrecen polgármestere adta át szerdán.

Növekedést produkálnak



Mint ismert, Debrecenben egyedülálló módon ipari parkot hoznak létre kifejezetten a kkv-k számára a Déli Gazdasági Övezetben. A program célja, hogy az eddig csak a nagyobb vállalkozások számára elérhető, versenyképes és innovatív feltételrendszert és környezetet a kisebb, helyi cégek számára is biztosítsák.



Palkovics László az eseményen úgy fogalmazott, Magyarország továbbra is nagyon attraktív befektetési területet jelent. – Történnek a befektetések, a munkaerőpiac rendben van, a magyar gazdaság egészséges, hiszen növekedést tud produkálni. Az elkövetkező időszakban ennek az eredménye látszani fog. Pozitív eredményeket sikerült elérnünk a magyar tulajdonú kis- és közepes vállalatok termelékenység-növekedése tekintetében is – mondta a miniszter. Hozzátette, a pénz adott, hogy ezeket a cégeket támogassák, de egy másfajta segítség is szükséges: a motiváló környezet.

– Az ipari parkoknak éppen ez a jelentősége: nagy cég, kis cég, közepes cég és egy sor funkció együttesen áll rendelkezésre – mondta, kiemelve, Debrecenben Magyarország messze legerőteljesebben fejlődő gazdasági környezetéről beszélhetünk. Úgy fogalmazott, Hajdú-Bihar Megye öt éven belül az ország legiparosodottabb részévé válhat, e folyamatban pedig a kkv-knak komoly szerep jut. Ehhez a Kormány mellett Debrecen önkormányzata és a Debreceni Egyetem is nagy segítséget nyújthat.



Hazai generációk



Kósa Lajos országgyűlési képviselő az eseményen kifejtette, míg a német gazdasági szervezetben a kkv-szektor kifejezetten erős a gazdaság exportteljesítményéhez való hozzájárulásban, addig a magyar ezt nem tudja megcsinálni. Ennek meghatározó oka, hogy az ottani vállalkozások esetében generációkra visszamenő gazdasági tevékenység és széles kapcsolatrendszer áll rendelkezésre. – Nemcsak anyagi támogatással lehet segíteni ezt a fejlődést, de gazdaságfejlesztési ötletekkel is. Rendkívül fontos, hogy olyan atipikus foglalkoztatási formáink is legyenek, amelyek Európában nincsenek. Olyan rendkívül rugalmas formák is létrejönnek, mint a diák- és nyugdíjas szövetkezetek, melyeket már a nagyobb vállalkozások is használnak. Azt gondolom, hogy meg kell találni a saját piacunkon azokat a kereteket, amelyekkel a kkv-kat tudjuk segíteni. Elemi érdeke a magyar gazdaságnak, hogy ez a szektor éljen és viruljon – hangsúlyozta.



A gazdaság gerince



Papp László, Debrecen polgármestere gratulált a cégeknek. – Az, hogy ma itt találkozunk, azt mutatja, hogy az elmúlt években már bizonyító cégek fantáziát és lehetőséget láttak ebben a kkv-mintaprogramban. Kétfordulós pályázati rendszer, komoly előszűrés és vizsgálatok alapján juthattunk el oda, hogy megállapodást köthetünk atekintetben, hogy a Déli Gazdasági Övezet kkv-parkjában ezek a cégek beruházhassanak, fejleszthessenek, és növekedhessenek – mondta.



A polgármester kiemelte, Debrecen az elmúlt években nagy nemzetközi sikereket ért el a gazdaság területén is. – Számos multinacionális nagyvállalat választotta Debrecent. Ezzel együtt is azt kell mondani, hogy a város gazdaságának gerincét még mindig a kis- és középvállalkozói szektor adja (például foglalkoztatásban) – mondta, hozzátéve, a 2014-15-ben elindított gazdaságfejlesztési stratégiának köszönhetően hét év alatt megtízszereződött a Debrecenben rendelkezésre álló ipari területek nagysága. – Az akkori 150 hektárból ma már 1500 hektárnyi iparterület áll rendelkezésre, és ennek nagy része működő vállalkozásoknak biztosít már most is beruházási lehetőséget. Ebben a teljesítményben a kis- és középvállalati szektornak rendkívül fontos szerepe volt.

Az érem egyik oldala, ha a multinacionális világban sikeresek vagyunk. A másik oldalon meg kell találni annak a lehetőségét, hogy a helyi, itt bizonyító gazdasági szereplők bekapcsolódhassanak abba az értékláncba, abba a termelési folyamatba, amely a multinacionális vállalatok termelési világát jelenti. El kell érni többek között technológiai fejlettség, vállalatirányítás tekintetében azt a szintet, hogy a multik is partnerként tekinthessenek a helyi kis- és középvállalatokra.



A polgármester úgy fogalmazott, amikor megszületett a kkv park gondolata, az volt az egyik fontos szempont, hogy olyan vállalkozási környezetbe segítsék be a vállalkozásokat, amely gyakorlatilag megfelel a multinacionális gazdasági folyamatoknak, működésnek. – A Déli Gazdasági Övezet jelentős számú nagyvállalattal bír már most, és azokat az infrastrukturális feltételeket tudjuk biztosítani a kkv-knak is – köszönhetően a Kormány támogatásának –, amelyet a multik is megkapnak Debrecenben. Ez jár azoknak a debreceni kkv-knak, amelyek ezen a pályázati rendszeren átmennek – foglalta össze a polgármester, megköszönve Palkovics László miniszter és Kósa Lajos országgyűlési képviselő támogatását a fejlesztéssel kapcsolatban.



Gyártó és termelő tevékenységet fog végezni: A.C.S. Holding Kft., Agro Szika Kft., Fékcentrum Kft., Frenzen Kft., Gépkontroll Kft., Hajdúsági Étterem Kft., Monolit-Épszer Kft., Satrax Kft., Szakály 2000 Kft., Szib-Ép Kft. Ipari szolgáltatást fog nyújtani a B-Ép Profi Kft., Optimus 92 Kft. és a Veker Team Kft.



