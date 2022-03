A Vaszkó családtól eddig sem állt távol az agrárium, így különösebben meg sem lepődtünk, amikor a legújabb termékcsaládjuk apropóján kerestük fel a Civita Csoport monostorpályi üzemét. – Hogy ízlik? – kérdezte mosolyogva Vaszkó Gábor, a cég ügyvezetője, miközben éppen egy tányért majszoltunk. A helyzet komikumát fokozta, amikor megtudtuk: ha van kedvünk, kávécsészét is kóstolhatunk. Ne rohanjunk azonban ennyire előre!



A cégvezető elárulta, egyik rendezvényükön figyelt fel arra, hogy a termékeik kóstoltatásakor rengeteg papírtányér fogyott, a szeméttárolók pedig már a nap felére megteltek műanyag kávéspoharakkal.

Az ötlet, hogy valamilyen környezetbarát alapanyagból állítsuk elő ezeket az eszközöket, másfél évvel ezelőtt megfogalmazódott, de akkor még azt tapasztaltuk, hogy a piac nem nyitott egy ilyen újításra

– tette hozzá Vaszkó Gábor. A környezetbarát módozatokkal összevetve csak akkor lett volna megtérülő a befektetés, ha a műanyag termékek előállítását és azok ártalmatlanításának költségét összegzik. A fenntarthatóságot hangsúlyozó trendek, valamint az egyszer használatos termékek uniós tilalma azonban Vaszkóék malmára hajtotta a vizet. – Olaj volt ez számunkra a tűzre, egyre égetőbb lett a megvalósítás, így a gondolatot tettek követték, amelyhez elengedhetetlen volt az innovációt inspiráló, generációkon átívelő családi háttér, valamint az a céges közeg, ami a vállalatcsoportot jellemzi – tette hozzá a cégvezető. Mint ahogy Vaszkó Gábor elmondta, az ehető tányér és csésze nem önmagában nóvum, inkább az a hosszú távú tervezés, amely kitermelte magából az újítást. A cég számára kézenfekvő volt, hogy kukoricából állítsa elő az ehető eszközöket, ugyanis az alapanyag adott volt, tésztát is gyártanak már belőle, emellett kiváló termővidék jellemzi Monostorpályi környékét.

Forrás: Matey István

– A receptúrán sokat kísérleteztünk, de annak ellenére, hogy létező tudást és alapanyagot ötvöztünk, nem egy forradalmi újításról beszélhetünk, noha a piacon ez még kuriózum – tette hozzá a cégvezető.

Az érdeklődés már most óriási a termék iránt, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, a tömegtermelést nyár elejére tervezik Vaszkóék.

Olyan az íze, mint egy fűszerezetlen nachos



De, hogy arra a kérdésre is választ kaphasson az olvasó, milyen íze van a tányérnak, elárulhatjuk: olyan, mint egy fűszerezetlen nachos. Vaszkó Gábor ezt a felvetést is mosollyal nyugtázta, majd megjegyezte: alapvetően nem állunk távol az igazságtól, hiszen a termék alapanyaga száz százalékban kukorica, amely egy sütési folyamat után nyeri el az alakját. Monostorpályi nachos – állapítottuk meg közösen, amely valamelyest az ízében és alakjában tér el az eredetitől.



A termék nem elhanyagolható módon kiválóan komposztálódik, illatos anyag lévén használat után akár takarmányozási célra is alkalmas lehet, a horgászoknak kiváló etetőanyagként is szolgálhat. Annak ellenére, hogy külföldön is nagy az érdeklődés az ehető tányér és csésze iránt, Vaszkóéknak nem céljuk, hogy kontinenseket átívelő szállítási láncot hozzanak létre.

Elképzelhető, hogy lesznek ilyen vevőink, de nem szeretnénk ezzel sem növelni a környezeti terhet, így hosszú távon inkább egyfajta franchise-rendszerben gondolkodunk, a technológia hasznosítása lenne a cél

– zárta a szakember.

Matey István