Online konferencia keretében mutatta be a Debreceni Egyetem (DE) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azoknak a tudományos kutatási projekteknek az eredményeit, amelyek a felek között 2019-ben létrejött együttműködés során valósultak meg a tavalyi évben. Ezek témája többek között a közgazdasági oktatás innovációja, a közgazdasági gondolkodás megújítása, illetve a gyakorlatorientált tanítást segítő stratégiai együttműködések kialakítása.

– Az MNB Tanszék oktatási munkája mellett folynak egyéb olyan tevékenységek is, mint például azok a kutatási programok, amelyeket a mai napon mutatunk be – emelte ki a csütörtöki konferencián tartott köszöntőjében Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja.

Baksay Gergely, az MNB közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgatója köszöntőjében elmondta, a mintegy három éve tartó együttműködés során hét innovációval foglalkozó pénzügyi és gazdasági projektet valósítottak meg. Ezeket a DE oktatói és kutatói végezték el az MNB szakembereinek közreműködésével.

– Azt gondolom, még háborús konfliktus idején is az a legtöbb, amit tehetünk, hogy teljesítjük kötelességeinket és feladatainkat, amely jelen esetben a kutatási eredmények, a tudás megosztása. Most is látható, hogy a gazdasági döntéseknek milyen következményei vannak. Ezek mindegyike mögött ott van egy kutatás, elemzés a múltban. Úgy gondolom, kicsit sem önmagáért való most sem egy ilyen konferencia, hiszen ez is a jövőbeni döntéseket tudja majd szolgálni - mutatott rá a szakember.

Oláh Zsolt, az MNB alkalmazott kutatások főosztályvezetője a Modern technikák a közgazdasági modellezésben című plenáris előadásában többek között kifejtette azt, hogy az alkalmazott kutatásoknak napi döntéshozatalban van aktív szerepe.

– Több mint tíz éve trend a világban, hogy nem csak monetáris politikával foglalkozik egy jegybank, nem csak arra vonatkozóan szabályozó intézkedéseket, hanem a rendszerkockázatokra is – emelte ki. Mint kifejtette, a jegybanknál többek között a gazdaságban felmerülő pénzügyi egyensúlytalanságokkal, hitelezési folyamatokkal, hitelkockázatokkal, csődhullámokkal kapcsolatos kockázatokat figyelik és elemzik, és ezek alapján terjesztenek elő szabályozási javaslatokat.

