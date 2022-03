A Lehetőség Roadshow egyik, öt nagyvárosban szervezett rendezvényének Debrecen adott otthont csütörtökön. Az esemény részét előadások, valamint kerekasztal-beszélgetés is képezte, sikeres helyi vállalkozók bevonásával.



A siker titka



A rendezvényen Kerekes György, a Makronóm Intézet tulajdonosa, szakmai vezetője a roadshow céljáról beszélt a Naplónak. – A Makronóm Intézet az elmúlt fél évben végzett egy kutatást, mely során ezer magyar iparvállalathoz mentünk el, azt vizsgálva, melyek azok a képességek, faktorok, tulajdonságok, amelyek az átlagból kiemelik a legjobbakat. Mitől lesz valaki sikeres? Ugyanez egyben a kérdés is, amit minden kezdő, fiatal vállalkozó feltesz nekünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével (FIVOSZ) közösen csinálunk egy roadshowt. Megpróbáljuk a potenciális vállalkozóknak megmutatni, milyen irányba érdemes elindulniuk, mik azok a pénzügyön kívüli tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell egy sikeres cégnek – emelte ki a szakmai vezető.

– Ezek üzleti jellegű képességek: a menedzsment folyamatokat például folyamatosan javítani kell, a munkavállalókat nemcsak jól kell kiválasztani, hanem meg is kell tudni tartani őket. Emellett pedig szükséges egy bizonyos attitűd is: a vizsgálatok azt mutatják, hogy az optimista, jövőbelátó képesség a saját cégünket is sikeresebbé teszi. Úgy véljük, a duális gazdaságkép már nem felel meg a valóságnak. Nem arról van szó, hogy a kicsi, sikertelen, nem hatékony kis- és középvállalkozások állnak szemben a nagy, sikeres multinacionális cégekkel. Igenis ki tudott emelkedni egy olyan réteg a kkv-k közül, amely regionális szinten versenyképes, hatékonyságban megközelíti a nagyokat, és folyamatos növekedésre képes. Ebbe a dinamikusan fejlődő rétegbe kell az utánpótlás – hangsúlyozta Kerekes György.



Új generációk



György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a rendezvényen a fiatalokat segítő lehetőségekről beszélt. – Hogyan válhatnak sikeres vállalkozóvá a húszas éveik elején járók? Azon túlmenően, hogy a gazdaságpolitika, a közügyek iránt érdeklődnek, szeretnének anyagilag is jól élni. Ezt azonban nemcsak vállalkozva tudják elérni – például egy startup cég megalkotójaként –, hanem úgyis, hogy a most zajló generációváltás során más, létező cég életébe becsatlakoznak. Sok olyan vállalkozás van ugyanis, amely egy kis garázsból nőtte ki magát, vért izzadva életben maradt évtizedekig, és az a tulajdonos, aki elindította, eljutott vele egy bizonyos határig. Ahhoz azonban, hogy szintet tudjon lépni a cég, újfajta menedzsment kultúrára, külső szemléletre van szükség. A fiataloknak tehát azt tudom javasolni, hogy tanuljanak közgazdaságtant, tanuljanak egy ipari szakmát, és tegyenek szert olyan vezetői tapasztalatokra (vezetői készségek elsajátításával), hogy ezeket a cégeket esetleg később ők vehessék át, egy külső tőketulajdonos segítségével.

Az államtitkár szerint jelenleg Magyarországon számos generációváltó cég akad. – Vannak olyanok, amelyeknél családon belül átadódik a vezetés, megannyi esetben azonban ez nem lehetséges. Adott a tőke, keresik a befektetési lehetőséget, a tudás – hogyan menedzseljék ezeket a cégeket, és hogyan csináljanak kicsiből közepest, közepesből nagyot – viszont ritkán áll rendelkezésre – emelte ki. György László hozzátette, a cél, hogy olyan vállalkozói legyenek Magyarországnak, akik otthonuknak tekintik hazánkat, akik számára érték az itt élőknek munkát adni, és a térséget felvirágoztatni. Mint mondta, ez persze nem jelenti azt, hogy ne menjenek külföldre. – Utazzanak, tanuljanak kint, ahol más perspektívákat, munkakultúrát ismerhetnek meg, amit – visszatérve, a saját kultúrájukkal ötvözve – az ország javára hasznosíthatnak majd – fejtette ki.

PSZ