Megtartotta Gazdasági Évindító Partnertalálkozóját a Debreceni Egyetem. Az eseményen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is felszólalt. Előadásában hangsúlyozta, a hazai gazdaság 7,1 százalékkal növekedett tavaly, a beruházások növekedési üteme Magyarországon pedig az EU top három országa között volt 2015 és 2019 között. – A ma beruházása a jövő gazdasági növekedése. Ezt Debrecenben nem kell külön magyarázni, ahol bőven látni lehet a beruházási oldalt, és ahol nemsoká meg fog jelenni annak gazdasági növekedési hatása is – hangsúlyozta. Hozzátette, becsléseik szerint öt éven belül régiónk meg fogja haladni iparosodottság tekintetében az észak-nyugat, és közép-magyarországi szintet.

A miniszter az elkövetkező tíz év fő irányairól is szót ejtett, melyek az ipart és a gazdaságot meghatározzák majd. Elmondása szerint a fejlesztések egy jelentős része kapcsolódik Debrecenhez, (autóbusz gyártás, járműgyártás, vagy az egyetemet is érintő Nemzeti Oltóanyaggyár). Ezen felül az egyetemi modellváltás és a szakképzés újragondolásának (érintve a Debreceni Szakképzési Centrumot) pozitív hatásairól is beszélt.

Debrecen és az egyetem szimbiózisa elengedhetetlen

Az eseményen Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke az intézmény és a város kapcsolatát illetően kiemelte, közösen gondolkodnak a jövőről, a fejlesztésekről. – Továbbra is vallom, olyanok vagyunk, mint test és lélek – mondta.

Az elnök beszédében kitért a modellváltásra, a bérfejlesztésekre, a kialakított ösztöndíjrendszerekre, és az általuk alkotott fejlesztési, képzési és kutatási stratégiára. Úgy fogalmazott, többek között a nemzetközi beágyazódás növelése, az ipari és társadalmi kapcsolatok erősítése is jövőbeli feladatuk.