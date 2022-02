Az elmúlt napokban két olyan kormánydöntés is született, ami a debreceni Déli Gazdasági Övezet fejlesztését támogatja. Ennek részleteiről számolt be szerda délután a Régi Városházán Pósán László és Kósa Lajos országgyűlési képviselő, valamint Papp László. A polgármester az itt megvalósuló kkv-park mintaprogramról is beszélt, melynek első ütemében 14 cég 206 munkahelyet hoz létre.

Cikkünk frissül.