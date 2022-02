Több mint 75 milliárd forintnyi támogatást kaptak 2021-ben a Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági gazdálkodók, és néhány nap múlva az újabb pályázati lehetőségek is megnyílnak

– jelentette be Papp László, Debrecen polgármestere szerdán este, a Kismacsi Közösségi Házban, ahol a kismacsi, nagymacsi és ondódi városrészekben élőknek tartottak tájékoztatót a legújabb támogatási lehetőségekről.



A rendezvény ötlet- és házigazdája, Katona Erzsébet önkormányzati képviselő azt is elmondta a megjelenteknek, hogy ő is gazdasszony, hiszen elvégezte az aranykalászos gazdaképzést, és tudja, hogy mennyire felelősségteljes az állatokkal foglalkozás és a növénytermesztés. A politikus szavai után a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője tartott ismertetőt az érdeklődőknek.

Gyorsított kifizetések



Szigeti Szabolcs egyebek mellett elmondta, hogy a mostani esztendőt is magában foglaló ciklusra megközelítőleg 1500 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdák támogatására, úgy, hogy felgyorsították a döntési időt, s ezáltal akár 4 hónap alatt is megtörténhetnek a kifizetések. A szakember közölte továbbá, hogy

napjainkig 167 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be a hajdú-bihari kérelmezők, így ezáltal az várható, hogy ennek kétszeres értékét képviselő beruházások valósulhatnak meg.



Mint megtudtuk, tavaly például terménytárolókra, szárítókra 18,6 milliárd forint támogatást fizettek ki, míg élelmiszeripari üzemek fejlesztésére 22 milliárdot, éllattartó telepek fejlesztésének támogatására pedig 16,8 milliárdot. Szigeti Szabolcs ismertette azt is, hogy most többek között öntözést segítő intézkedések, valamint öntözési közösségek együttműködésének támogatása valósulhat meg összesen mintegy 102 milliárd forint ráfordításával. Elérhetők mindezek mellett a tanyák villamosenergia- és vízellátására, valamint szennyvízkezelési fejlesztésére hivatott támogatások is.