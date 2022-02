A részletekről szerda délután számolt be a Régi Városházán Pósán László és Kósa Lajos országgyűlési képviselő, valamint Papp László. A polgármester az itt megvalósuló kkv mintaprogramról is beszélt, melynek első ütemében 14 cég 206 munkahelyet hoz létre.

Az elmúlt napokban a kormány két, Debrecen számára kulcsfontosságú döntést hozott, melyek a városi munkahelyteremtéssel és iparfejlesztéssel kapcsolatosak, ezeket ismertette Kósa Lajos.

Csaknem 10 milliárd forintot ad a kormány Debrecennek kötött felhasználással. Ez az összeg alapvetően a Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztésének tervezésére és részben kivitelezésére fordítható, semmi másra nem

– hangsúlyozta. Kifejtette, ebből a pénzből kell megtervezni a víz-, a csatorna-, az út-, a felszíni vízelvezetési, valamint a gázellátási hálózatot, továbbá ebből az összegből már részben az utóbbi kivitelezését is finanszírozni fogja a város. A tervezett infrastrukturális elemek nyomvonal biztosítására is lehet fordítani a pénzt, tehát területfelvásárlásra, illetőleg kisajátításra is költhetnek belőle. Kósa Lajos rámutatott, miután egy kkv-park is lesz a gazdasági övezetben, ennek első ütemére – elsősorban az úthálózat fejlesztésére – is lehet fordítani ebből a 10 milliárd forintból.

A másik fontos kormánydöntés értelmében további több mint 85 milliárd forintot érkezik a Déli Gazdasági Övezetbe. – Ebből az összegből 22 milliárd forintot Debrecen városa kap meg azért, hogy az országos elektromos hálózatra való csatlakozási díjat ki tudja fizetni. Itt, a délnyugati ipari parkban ki kell alakítani egy 740 mW-ot elektromosáram-kapacitást, a megvalósítandó üzemeknek ennyi az energiaigénye – tudatta. Kifejtette, hogy 45 milliárd forintot kap a Mavir Zrt., illetve 19 milliárd forintot kapnak az ezen a területen dolgozó szolgáltatók. Rámutatott, mivel ez egy olyan mértékű beruházás, ami az egész Tiszántúl elektromos hálózatára hatással lesz, ezért három helyszínen valósul meg: Debrecenben, Felsőzsolcán és Békéscsabán. Hangsúlyozta, egyik összeget sem lehet másra költeni, ezek a milliárdok azt hivatottak biztosítani, hogy a debreceni munkahelyteremtés, a gazdaságfejlesztés lehetséges legyen.



Pósán László, a déli és keleti városrész országgyűlési képviselője rámutatott, külön öröm, ha egy városrész fejlődik, ami az ott élő emberek javát szolgálja. A déli ipari övezet fejlesztése töretlen, ez nagyon sok új munkahelyet teremt, egyúttal ez az is jelenti, hogy az adott környék külleme, infrastruktúrája is megváltozik. – Természetesen minden fejlesztés szül két-három olyan problémát, amit majd meg kell oldani, de ezek természetesen inkább kedves problémák. Ennek következtében az városrész beépültsége, új utcák kialakulása már elkezdődött, és a jövőben ez még nagyobb lendületet fog venni – tudatta. Hozzátette, ez a növekedés a közlekedés kérdését is érinteni fogja.

Pósán László

Forrás: Kiss Annamarie

Papp László polgármester úgy fogalmazott, újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a debreceni gazdaságfejlesztés folyamata.

Rámutatott, két nagy iparterület fejlesztési zajlik a városban: az Észak-nyugati Gazdasági Övezet, a BMW-gyár területe és az ahhoz kapcsolódó beszállítói park fejlesztése jelenleg is folyamatban van, a másik pedig a Déli Gazdasági Övezet.

– A kormány kiemelten kezeli Kelet-Magyarország és ezen belül is elsősorban Debrecen gazdaságfejlesztési folyamatait – jelentette ki.

Felidézte továbbá, a város kezdte el saját és uniós forrásokból a Déli Gazdasági Övezet kialakításának első ütemét. – Olyan befektetői igényekkel számolunk, egyrészt multinacionális nagyvállalatok, másrészt helyi kis- és középvállalatok (kkv) részéről, amelyek feltétlenül szükségessé tették azoknak a kormánydöntéseknek a megszületését, amelyekről a képviselők az előbb beszéltek.

Emlékeztetett, az elmúlt év végén jelentették be a dél-koreai EcoPro BM érkezése, ami 264 milliárd forintos beruházást végez majd itt. A már fent említett elektromos áramigénynek a jelentős részét az EcoPro BM fogja lekötni. – Jelenleg több mint 700 hektárnyi terület bír ipari minősítéssel a Déli Gazdasági Övezetben, az ott meglévő szabad területek beépítése, fejlesztése a következő években meg fog történni. A kalkulációm szerint 2025-2026-ra ez az ipari park megtelhet – beszélt a jövőről, illetve hozzátette, a jelenleg is folyó tárgyalások teszik őt ilyen optimistává.

Forrás: Kiss Annamarie

Debrecen egy kis- és középvállalkozói mintaprogramot indított el 2021 nyarán. Ennek első üteme a támogatások megszerzéséről, a az abban való városi szerepvállalásról szólt, az EDC munkatársai a helyi kkv-kat megfelelő pályázati források elnyerésében segítették.

A polgármester tudatta, a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban a vállalkozások több mint 90 milliárd forintnyi GINOP-forrást hoztak Debrecenbe.

Hangsúlyozta, a kkv-szektor erősítését és támogatását a jövőben is folytatni kell annak érdekében, hogy továbbra is ezer lábon álló legyen a debreceni gazdaság.

Elhangzott még, hogy a kkv-mintaprogram második üteme egy olyan ipari infrastrukturális környezet kialakításáról szól, amely lehetővé teszi azt, hogy fizikai közelségbe kerüljenek a kis- és középvállalkozások azokhoz a nagy multinacionális vállalatokhoz, amelyeknek a termelési láncába be kívánnak kapcsolódni. – A Déli Gazdasági Övezetben három ütemben hatvan hektárnyi területen akarunk kkv-k számára ugyanolyan ipari infrastrukturális feltételeket biztosítani, mint amilyet a multinacionális vállalatok is megkapnak Debrecenben – mutatott rá. Megosztotta, szerdán tartotta ülését a tulajdonosi bizottság, ahol az első ütemre beérkezett pályázatok elbírálása zajlott. Összesen 14 kkv kapott lehetőséget arra, hogy a debreceni kkv-park első ütemében területet vásároljanak. Ezekből 11 végez gyártó, illetve termelőtevékenységet, 3 pedig ipari szolgáltatást nyújt.

A kkv-program első ütemében 206 új munkahely jöhet létre, a vállalatok valamivel több mint 10 milliárd forint értékű beruházást fognak végrehajtani

– húzta alá. A napokban megítélt 10 milliárdos kormányzati támogatásból körülbelül 2 milliárd forintot fordít a város a kvv-park első ütemének kiépítésére, ez magában foglalja a teljes infrastrukturális ellátottság megvalósítását, tehát egy belső úthálózat, a közvilágítás, a csatornarendszer, az informatikai rendszer, valamint a gáz- és elektromos hálózat kiépítését. Papp László elmondta, ebben az évben megindul a park infrastrukturális fejlesztése és ezzel párhuzamosan a vállalkozások helyi implementációja, gyárépítési tevékenysége is.

KD