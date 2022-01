A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ) helyett január elsejétől három hajdú-bihari településen is a Debreceni Vízmű Zrt. végzi a szolgáltatást

– tudtuk meg utóbbi cég vezérigazgatójától. Gorján Ferenc elmondta: Hajdúszoboszlón, Berettyóújfaluban és Földesen vették át a vízellátással, a szennyvíz elvezetésével és tisztításával járó feladatokat. Ezzel Debrecen mellett immár további 42 település több mint 340 ezer felhasználójának szolgáltat a Debreceni Vízmű Zrt. A vezérigazgató kérdésünkre elmondta: az átvétel 74 dolgozót érintett, és mindenkit tovább foglalkoztatnak, aki elfogadta a felajánlott munkaszerződést, és akiket a cég üzemorvosa is alkalmasnak minősített az adott munkakör feladatainak ellátására. Hozzátette: alapvetően csupán a „felségjelzés” változik meg – az új kollégák munkája döntően megegyezik a korábban végzettekkel.

A HBVSZ befuccsolt



A három település víziközmű-szolgáltatása azt követően került át a Debreceni Vízmű Zrt.-hez, hogy a HBVSZ szolgáltatói engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2021 utolsó napjával visszavonta.

A vízközműtörvény ugyanis különböző feltételekhez (dolgozói létszám, végzettség, technikai és technológiai háttér, gazdasági mutatók) köti az üzemeltető szervezetek működési engedélyeit. Ezeket a kritériumokat a MEKH rendszeresen ellenőrzi, és ha úgy ítéli meg, hogy az adott szolgáltató nem tudja teljesíteni az előírt feltételeket, akkor a felhasználók védelmének érdekében visszavonja a működési engedélyt. Ha pedig az engedély visszavonásáig a tulajdonosok, ebben az esetben az önkormányzatok, nem állapodnak meg egy olyan céggel, amelyiknek érvényes engedélye van, akkor a hivatal úgynevezett közérdekű üzemeltetőt jelöl ki. Olyan céget vagy cégeket, amelyek képesek garantálni a biztonságos szolgáltatást.



A közérdekű üzemeltetésre vonatkozó határozat egy évre szól, így a Debreceni Vízmű Zrt. a három település esetében egyelőre 2022. december 31-ig végzi a szolgáltatást. A vezérigazgató ugyanakkor megjegyezte: az ellátásért felelős tulajdonosoknak, azaz az önkormányzatoknak szeptember 2-ig meg kell állapodniuk egy működési engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltatóval, amelyikkel aztán hosszú távú szerződést kötnek. Gorján Ferenc szerint elképzelhető, hogy ezek a települések az egyéves átmeneti időszakot követően a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötnek majd megállapodást.

Gorján Ferenc | Forrás: Napló-archív

Felkészült munkatársak



Az új helyzet egyébként a fogyasztók szempontjából alapvetően semmiféle változást nem jelent.

A fizetendő díjak változatlanok maradnak, hiszen jelenleg is hatósági áron kell szolgáltatni

– hangsúlyozta a vezérigazgató. – A számlán viszont ezen a három településen is a Debreceni Vízmű Zrt. nevével találkoznak majd az ügyfeleink. A szolgáltatást ugyanúgy, ahogy korábban, továbbra is napi 24 órában, az év minden napján végezni kell. Személyes tapasztalatom, hogy felkészült, magas szaktudású és elkötelezett munkatársakkal bővült a cég dolgozói állománya. Amennyiben pedig hosszabb távon is mi biztosítjuk a szolgáltatást, akkor célunk a folyamatos fejlesztés, az ellátásbiztonság és a fogyasztói elégedettség növelése lesz, együttműködve a tulajdonos önkormányzatokkal.



Azzal, hogy a HBVSZ engedélyét visszavonták, a céghez tartozó további nyolc településen is új közérdekű üzemeltetőt kellett kinevezni. A MEKH határozata értelmében Bocskaikertben, Hajdúböszörményben, Hajdúhadházon és Tégláson az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt., míg Hajdúdorogon, Polgáron, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szorgalmatoson és Tiszavasváriban a Nyírségvíz Zrt. szolgáltat 2022. december 31-ig.

Takács Tibor