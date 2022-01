Ismertette, a program fő kedvezményezetti köre a gazdálkodók, illetve azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek több mint 50 százalék mezőgazdasági árbevétellel rendelkeznek, ugyanakkor vannak kivételek is. – A Covid-helyzetben sok ágazat szenvedett károkat, az agrárium azonban ugyanúgy ment tovább. Stratégiai ágazattá minősítették mind az élelmiszeripart, mind az agrárágazatot, ezáltal kiemelt szerepet kapott Magyarországon – mondta elöljáróban.

Triplájára nőtt

Szigeti Szabolcs arra is kitért, egyértelművé vált, hogy az agráriumot tovább kell erősíteni, hiszen az önellátásunkat növelni, a kitettségünket pedig csökkenteni kell. Mindezt annak érdekében, hogy bármilyen körülmények között Magyarország élelmiszer-ellátása stabil legyen. Ennek kapcsán született meg a döntés 2021 elején, hogy a következő, 2021–27-es uniós ciklusban minden eurócenthez 80 százalékos nemzeti forrást tesz a magyar kormány, ezzel minden idők legnagyobb operatív programjává tette a Vidékfejlesztési programot – húzta alá.

Az előző, 2014–2020-as fejlesztési ciklusban 1500 milliárd forint forrás állt rendelkezésre idehaza, most a 2021–27-esben ez az összeg kis híján megháromszorozódott. 4200 milliárd forintunk van arra, hogy beruházásokat támogassunk. Ezenfelül vannak különböző, területalaphoz, illetve állatlétszámhoz kötött kifizetések, így összesen csaknem 8000 milliárd az, ami az agrárium fejlesztését szolgálja a 2027-es év végéig – ismertette. Az operatív programban a 2021–22-es évet átmeneti évnek minősítették, ez azt jelenti, hogy forrásokat már tudtak elkölteni, a régi szabályok szerint. A ciklus gyakorlatilag 2023-ban fog indulni, de erre a két évre már 1500 milliárd forintot tudnak pályáztatni.

– 2020–21-es évben Hajdú-Biharban körülbelül 150 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be beruházásokra, 1432 darab pályázat érkezett be. Azt gondolom, hogy országos szinten is kiemelkedő helyen szerepelünk. Ez támogatási igény, az 50 százalékos támogatási intenzitás mellett, ha megszorozzuk kettővel, akkor ez 300 milliárd forint fejlesztést jelent a megyében – összegezte a főosztályvezető.

Lesznek újdonságok

Néhány fontosabb programot ismertetvén kitért azokra a pályázati forrásokra, amelyek nem kifejezetten mezőgazdasági vállalkozások számára érhetők el. Ilyen volt a kisebb élelmiszeripari üzemekre, illetve az élelmiszeripar komplex fejlesztésére irányuló támogatások. Speciális terület a takarmány-előállító üzemek fejlesztése, és a jövőben valószínűleg újra elérhető lesz a falusi turizmust segítő felhívás is. Tudatta, a mezőgazdaságot érintően ismét jelennek meg újabb kiírások, újraindítják a kertészeti ültetvények támogatását és az állattartó telepek fejlesztését is, az utóbbi Hajdú-Bihar megyében slágerpályázatnak tekinthető. Kiemelte, kilátásban van, hogy megjelenik a vidéki turizmusra épülve egy lovasturizmust segítő pályázati felhívás is.

KD